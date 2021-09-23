На заході України стався землетрус: подробиці Через поштовхи в українців рухалися ліжка і тремтіла підлога

22:34, Вчора

На західній Україні стався землетрус. Підземні поштовхи зафіксували на Тернопільщині неподалік Чорткова, але відчули їх на Прикарпатті й Хмельниччині. Землетрус магнітудою 4,3 у країні був давно, тож усі неабияк перелякалися. Подробиці — у сюжеті програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24".

О шостій ранку місцевого жителя Петра розбудив моторошний і дивний звук з вулиці.

"Два поштовхи якихось таких, і звук якийсь такий що гуп-гуп. Так якби то каміння билося. І два рази так он хатою… Що аж проснувся", — розповідає він.

Дзвеніли вікна, совалися ліжка та тремтіла підлога й у сусідньому селі. Місцева жителька пані Олександра каже, через гуркіт вся сім'я перелякалася.

"Я не можу сказати поштовх, це був такий сильний звук, гупіт. Це реально здавалося, що у твій будинок щось заїхало або вибухнув паливний котел. Ми підірвалися з ліжка з чоловіком. Ми ще спали на той час були", — сказала вона.

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Відлуння землетрусу відчувалося й у сусідній Івано-Франківщині — за 100 кілометрів. У мешканця села Луки Ігоря рухалося ліжко.

"Зранку десь о 6, 6:30, я думав, що щось сталося — так трясонуло. Не можу описати. Спав, почув, що ліжко тряхнуло. Там у сусіда є трактор, то я думав, що він трактор запустив, не знав, що... Або вітер такий сильний", — розповів він.

Епіцентр землетрусу зафіксували на Тернопільщині, неподалік Чорткова, утім відчутно трясло й у сусідніх трьох областях. Від коливань магнітудою 4 і 3 в країні не звикли, тож неабияк перелякалися.

"Кожен землетрус говорить на рахунок того, що нам не можна розслаблятися, нам потрібно виконувати ті нормативні документи будівельні, які забезпечують сейсмостійкість споруд", — каже сейсмолог Олександр Кендзер.

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Останній відчутний землетрус зафіксували у Чернівцях 5 років тому. Стався він насправді у Румунії, у так званій сейсмічно активній "зоні Вранча", а ми тоді відчули його відлуння, магнітудою до 5 балів. Як і тепер, там ходили ходором вікна, дзвенів посуд та хиталися люстри. А найстрашніший та найпотужніший землетрус за усю історію нашої країни зафіксували в Криму 1927 року восени. Тоді загинуло три людини, 65 зазнали поранень. В епіцентрі сила поштовхів сягала 9 балів.

"Зруйнував фактично усе південне побережжя Криму, це був землетрус, який приніс дуже багато шкоди, який зруйнував цілі села. Сам землетрус був у морі, але відчувався доволі сильно", — розповів сейсмолог.

Проте потужні та руйнівні землетруси в Україні - рідкість, кажуть геологи. Передусім через розташування країни. Але поодинокі випадки таки бувають — на заході.

"Ми на плиті живемо, український щит, тому нас, якщо і трясе, то тільки, десь там гопнуло, то до нас хвилька дійшла. Це не стосується, звичайно, Карпат і Прикарпаття, тому що там пов’язано з гороутворенням", — пояснив геолог Микола Жуков.

Сьогоднішній тернопільський землетрус шкоди не завдав. А ось місцевих добряче налякав. І досі у соцмережах вони діляться враженнями від пережитого.