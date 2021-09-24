"Вийди нахрен!" - "А ви процитуйте Гітлера!": Спивак и Камельчук поскандалили в эфире Каменем спотикання виявився так званий закон про олігархів, прийнятий 23 вересня

00:30, Сьогодні

У прямому ефірі програми "Народ проти" на каналі "Україна 24" політолог Дмитро Співак влаштував перепалку з нардепом від фракції "Слуга народу" Юрієм Камельчуком.

Співак розповідав про так званий закон про олігархів, критикуючи його і посилаючись на "Венеціанську комісію", що не сподобалося Камельчуку.

Співак:

Тут багато говорять про вплив на політику, на ЗМІ, на вас, на формування громадської думки.

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Камельчук:

Завдання ЗМІ - правдиво інформувати.

Співак:

Зробіть так, щоб він помовчав! ...І моя задача впливати на громадську думку, у всьому світі великий бізнес і капітал впливає на політику і економіку своїх країн. Крім того, що за формою це антизаконно, мета одна - узурпація влади і спроба контролю над інформаційним простором, є ще аспект - що воно не має нічого спільного з реальною боротьбою, детінізацією економіки!

Камельчук:

Ви забиваєте мозок нісенітницею без будь-якої конкретики. Ви показали два документи, які не мають підтвердження. Вже набридло вас слухати.

Співак:

Так закрий вже рота і вийди нахрен звідси! Просто закрий свій рот! Він дістав уже всіх!

Камельчук:

Ви вважаєте це нормальним? Люди, які називають себе українцями, які нічого не досягли, закривають гостям рот! Це низько! Ви вісім хвилин єрунду розповідаєте!

Співак:

А хто ти такий, щоб розповідати мені, що говорити?

Камельчук:

Я народний депутат, а ви ніхто!

Співак:

"Я", каже, "народний депутат". Та хто ти такий ?! Я зараз встану і скажу! Ти взагалі ніхто, і ви ніхто!

Камельчук:

Гітлера процитуйте і підніміть руку, як він це робив!

Після цього ведуча перебила їх і представила слово наступному спікеру.

Нагадаємо, що це не перший скандал на передачі "Народ проти". Раніше в прямому ефірі навколо загиблих українських військових на Донбасі влаштували перепалку нардепи Олексій Гончаренко і Нестор Шуфрич. Зокрема, Гончаренко сказав, що Шуфричу "місце в театрі російської армії".