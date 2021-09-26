Як вибрати косметику без шкоди для здоров'я: лікарка дала поради Українкам рекомендують більше звертати увагу на склад косметичних засобів

12:01, Сьогодні

Популярна косметика часто може містити в собі шкідливі для здоров'я хімічні речовини.

Як правильно вибирати косметику, розповіла в ефірі програми "Сьогодні Ранок Вихідний" на телеканалі "Україна 24" лікарка-косметологиня Вероніка Тусюк.

"Інгредієнти, які не повинні входити до складу будь-якої косметики - це формальдегід. Від нього вже деякі країни Європи повністю відмовилися, деякі мінімізують. В Україні максимум кількість формальдегіду, яка може бути в будь-який косметиці, яку ми можемо наносити на шкіру - 0,2%. Також це парабени. Вони є досить агресивною речовиною. Вони однак будуть у складі косметики, але чим менше їх, тим звичайно безпечніше. І лаурилсульфат", - сказала вона.

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На питання, як небезпечні компоненти позначаються на упаковці, лікарка-косметологиня відповіла:

"Так і пишеться - формальдегід або формалін. Якщо це парабени, то найчастіше це метил-парабени, етил-парабени - можна здогадатися інтуїтивно. Відсоток вмісту не позначається, але чим більше продукту в складі, тим вище його напишуть в інгредієнтах. Найбільше в будь-якій косметиці води. Відповідно, вона йде на перших місцях. Всі інші продукти на нижчих позиціях".

Також Тусюк рекомендувала звернути увагу на вміст спирту в косметичних засобах.

"Можна звернути увагу на якість косметики, кремів, якщо алкоголь на високих позиціях на початку списку. Швидше за все, цей крем вам сушитиме шкіру, навіть якщо він зволожуючий. Алкоголь трохи руйнує поверхню епідермісу для того, щоб допомогти проникнути корисним компонентам всередину шкіри. Але якщо алкоголю буде занадто багато, він занадто активно зруйнує епідерміс, і епідерміс буде вже не сприймати корисні речовини, а навпаки. Тому, якщо алкоголь йде в середині списку або нижче, це добре, якщо він йде другим-третім у списку інгредієнтів, то варто задуматися, чи потрібно це вам", - пояснила експертка.

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Фахівець Центру громадського здоров'я МОЗ Наталія Усенко в ефірі телеканалу "Україна 24" дала українцям рекомендацію, скільки овочів і фруктів потрібно з'їдати щодня.

"Щоб зберігати своє здоров'я, більше того, щоб його поліпшити, необхідно з'їдати 5 порцій овочів на день. Розмір порції ми визначаємо за розміром кулачка. Для дорослого порція більша, ніж для дитини. Для дорослого одна порція - це приблизно 100 грамів. Тобто ми повинні з'їдати 500 і більше грамів овочів і фруктів на день. В мене, наприклад, 5 овочів і фруктів: яблуко, буряк, морква, цибуля, мандарин", - розповіла Усенко.