Комаровський про профілактику коронавірусу: відкривайте кватирки, де тільки можна Також доктор закликав українців робити щеплення

19:53, Сьогодні

Вакцинація від коронавірусу і провітрювання приміщень є основними засобами профілактики COVID-19 в умовах зростання захворюваності.

Про це розповів в ефірі програми "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканалі "Україна 24" доктор Євген Комаровський.

"Все, що ми можемо зараз - вентиляція приміщень і вакцинація. Відкривайте кватирки де тільки можна, зустрічайтеся з ким завгодно на свіжому повітрі", - сказав доктор.

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Також Комаровський зазначив, що в Україні новий штам "Дельта" витісняє інші варіанти коронавірусу.

"Я б хотів сказати: а що ж за вересень відбулося нового в плані коронавірусу? Практично нічого, крім "Дельти", не залишилося, буде тільки цей варіант, він витісняє інші. Далі - що відомо з приводу "Дельти"? Що мРНК і векторні вакцини проявляють досить високу активність і проти "Дельти" для профілактики важких форм хвороби. Я особисто глибоко переконаний у тому, що вакцинуватися треба. Якщо ви перехворіли з симптомами - то після хвороби 6 місяців можете не робити щеплення, потім у вас почне знижуватися рівень антитіл. Якщо сумніваєтеся, хворіли ви чи ні, то підіть і вакцинуйтеся, не треба визначати рівень антитіл", - заявив він.

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Раніше доктор Євген Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24" виступив за вакцинацію дітей від коронавірусу, оскільки вони є джерелом зараження дорослих. За словами Комаровського, поставити крапку в пандемії можна "тоді, коли буде вакциноване максимально все населення".

"Наші китайські друзі пішли цим шляхом. Coronavac, який у нас з 18-и, у них з 3-х років", - підкреслив він.

Також доктор розповів, що перед тим як йти на вакцинацію від коронавірусу, медогляд проходити необов'язково.