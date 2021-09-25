"Все елементарно": Комаровський дав українцям пораду щодо медичних масок Маска не затримає вірус, але затримає слину і шмарклі інших людей, нагадав доктор

20:21, Сьогодні

Доктор Євген Комаровський в ефірі програми "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканалі "Україна 24" закликав українців користуватися медичними масками і регулярно їх міняти, щоб стримати поширення коронавірусу.

"Друзі, ви вважаєте, що ваше право отримати від держави медичну допомогу реалізується? Ваше право навчати дітей реалізується? Право на особисту безпеку, дивитися фільм рідною мовою реалізується? І це людину не хвилює, її хвилює маска. З маскою все елементарно - менша кількість вашої слини розлітається в простір. Якщо ви хворі, ви менше заразите людей. І друге. Маска не затримає вірус, але затримає слину і шмарклі інших людей, тому ви вдихнете меншу кількість вірусів. А тяжкість захворювання залежить від того, скільки вірусів ви вдихнете. Маска потрібна, тільки закривати потрібно не підборіддя, а рот і ніс, і хоч раз на тиждень міняти. Раз на тиждень - це сарказм, звичайно", - заявив Євген Комаровський.

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Раніше доктор Євген Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24" виступив за вакцинацію дітей від коронавірусу, оскільки вони є джерелом зараження дорослих. За словами Комаровського, поставити крапку в пандемії можна "тоді, коли буде вакциноване максимально все населення".

"Наші китайські друзі пішли цим шляхом. Coronavac, який у нас з 18-и, у них з 3-х років", - підкреслив він.

Також доктор розповів, що перед тим як йти на вакцинацію від коронавірусу, медогляд проходити необов'язково.