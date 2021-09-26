В Україні перевірять написання імен в закордонних паспортах: подробиці Орися Демська пояснила, в чому полягатиме перевірка

14:58, Сьогодні

В Україні проведуть перевірку транслітерації імен в закордонних паспортах — про це в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповіла голова Нацкомісії зі стандартів державної мови Орися Демська.

"Не можна сказати, що сьогодні виникла потреба в зміні транслітерації, але час від часу такі правила потрібно переглядати. Міжнародний стандарт і українську мову в міжнародному транслітераційного стандарту присутні, датовані 1995 роком. Це міжнародна стандартна таблиця транслітерування, очевидно, що вона не буде переглядатися найближчим часом. Чи будемо ми переглядати? Ні. Ми просто ще раз звіримо, чи відповідають наші транслітераційної практики міжнародним. Якщо відповідають — ми збережемо все як є. Якщо ж відбулися якісь зміни, ми просто уніфікуємо з міжнародними стандартами", — сказала вона.

Читайте також: "Це нуль": Комаровський обурився ідеєю про запровадження латиниці в Україні

Експертка пояснила, для чого потрібна ця перевірка.

"Позиція комісії сьогодні полягає в тому, щоб подивитися, наскільки гармонізовано/негармонізовано, і гармонізувати з міжнародними стандартами, оскільки транслітерація насамперед орієнтована на міжнародний вектор України. Як вийде на практиці — подивимося, які рішення прийме комісія, які будуть рекомендації Інституту української мови. Згідно із законом комісія повинна свої рішення обговорювати з Інститутом української мови, іншими науковими установами, які займаються українською мовою", — сказала вона.

Раніше Демська розповідала, як в Україні проходили іспити з державної мови для чиновників. За її словами, не склали іспит в середньому приблизно 15%.

"Це нормальний результат для України, країни, яка є перехідною від однієї мовної моделі до іншої, спілкування на рівні держави та країни", — сказала вона.