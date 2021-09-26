З'явилася дитяча вакцина проти COVID-19 - подробиці від Комаровського Євген Комаровський розповів про нову розробку компанії Pfizer

15:22, Сьогодні

Pfizer придумав дитячу вакцину від коронавірусу — про це розповів доктор Євген Комаровський в ефірі програми "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканалі "Україна 24".

"На сьогодні наш МОЗ дозволяє прищеплювати дітей від 12 років, якщо у дитини є серйозна патологія. Одна з подій минулого тижня полягає в тому, що Pfizer надав повний пакет документів про закінчення клінічних випробувань на декількох десятках тисяч дітей, і вакцина готова до використання для дітей від 5 до 12 років. Зараз це буде дуже швидко впроваджуватися. Той Pfizer, який у нас є, вже дозволили від 12, зараз буде дитяча форма від 5 до 12 років", — сказав він.

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Раніше Комаровський розповів, кому потрібно обов'язково вакцинуватися від коронавірусу. Також він дав пораду, яким способом можна змусити літніх людей пройти вакцинацію.

"Ви можете скільки завгодно змушувати, але повинні негайно повідомити, що кожна бабуся 65+, кожен дідусь, хто отримає дозу вакцини - отримає 5 тис. грн. Все! Ви закриєте цю тему. Вони побіжать вакцинуватися", — заявив він.