Гірчичники та марганцівка: доктор Комаровський розвіяв популярні міфи Доктор Комаровський розповів, чим шкідливі популярні способи лікування

23:50, Вчора

"Народні" методи лікування застуди шкідливі, розповів в ефірі програми "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканалі "Україна 24" лікар Євген Комаровський.

"Банки ставимо в льох з консервацією. Бабуся парить ноги дідусеві. Запитайте в лікарів у Київському опіковому центрі, як вони ставляться до процедури парення ніг дітям. І якщо вони зможуть відповісти без використання ненормативної лексики, вам дуже пощастить. У нас же мамки вважають, що чим ближче температура до окропу, тим ефективніше. Вони навіть примудряються доливати окріп у тазик, звідки не прибрали дитячі ноги. Це безумство! За процедуру під назвою "парити ноги" треба взагалі дітей з дому забирати", — сказав він.

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На думку лікаря, гірчичники та розчин марганцівки також не несуть користі.

"Гірчичники — туди само. Дихати над картоплею — чистий бандитизм, скільки опіків дихальних шляхів! Замість того щоб провітрити приміщення і напоїти компотом... Мені мама в дитинстві ставила регулярно гірчичники. Це просто нереальне щастя, коли з тебе знімають гірчичники. І мама запитує : ну що, стало легше? Мамо, стало! Звичайно, воно ж було хріново з цими гірчичниками, а без них рай. І мама просто переконана, що гірчичники реально рятують. Люди, перестаньте цією фігнею страждати! Дітям, щоб видужувати, не потрібен постільний режим, я кажу про соплі. Дітям потрібно, щоб ви не змушували їх їсти. Щоб вони багато пили, були тепло одягнені, в кімнаті було прохолодно — ось що треба!

Марганцівка — маячня. Її унікальність полягає в наступному: коли ви додаєте її в воду, щоб вона стала рожевою, то взагалі ніякого сенсу. А якщо домогтися концентрації, за якої є бактерицидний ефект, у такій дозі вона стає небезпечною при попаданні на слизові оболонки. Гиденькі ліки", — сказав він.

Раніше Комаровський розповів, чому нанесення йодної сітки може нашкодити дитині.

"Йодна сітка — це бандитизм, особливо коли використовується для дітей. Тому що через дитячу шкіру йод у величезній кількості всмоктується в системний кровотік і дає величезне навантаження на щитовидну залозу, в деяких випадках викликаючи гостре ураження щитовидної залози", — пояснив він.

Також лікар виступив проти використання розчину брильянтового зеленого, відомого як "зеленка". За його словами, у цього препарату немає ніякого лікувального ефекту.