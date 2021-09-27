Поліція викрила лікаря, яка торгувала фальшивими СOVID-сертифікатами На Черкащині медик продавала сертифікати вакцинації від COVID-19 нещепленим "клієнтам"

13:46, Сьогодні

На Черкащині правоохоронці викрили сімейного лікаря та її знайому на шахрайстві, пов'язаному з підробкою СOVID-сертифікатів. Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Зловмисниці продавали кожен сертифікат по 5 тисяч гривень. "Клієнтам" аферистки видавали паперовий документ, а в електронну базу свідомо інформацію про людину вносили з помилками, у зв'язку з чим у цифровій версії дані не зображалися. Наразі правоохоронці встановлюють всіх, хто скористався послугами шахраїв.

Старший інспектор Департаменту кіберполіції Нацполіції Ганна Селезньова повідомила, що шахрайки рекламували "послуги" в месенджерах.

"Схему організувала лікар сімейної медицини спільно зі своєю знайомою, яка виконувала роль посередниці. Фігурантки пропонували в месенджерах отримати міжнародний сертифікат без проходження вакцинації від COVID-19", - повідомила інспектор.

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У пресслужбі НПУ Черкаської області повідомили, що несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в державних автоматизованих системах, виявили співробітники відділу протидії кіберзлочинам спільно зі слідчими Черкаського районного управління поліції та представниками Мінцифри.

Також правоохоронці повідомили, що в будинку 32-річного лікаря, а також в її кабінеті співробітники поліції провели санкціоновані обшуки. За результатами вилучено печатки, копії документів та медичних декларацій, банківські картки, мобільні телефони та оформлені COVID-сертифікати.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 362 Кримінального кодексу України, в якій йдеться про несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в комп'ютерах. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі слідчі дії тривають. Процесуальне керівництво здійснює Черкаська окружна прокуратура.

Нагадаємо, раніше в Україні правоохоронці викрили схему надання підроблених довідок про проведені тести на COVID-19 для громадян, які виїжджають за кордон. Шахрайство виявили в Чернівецькій області, де зловмисники орендували офіс для здійснення протиправної діяльності.

У пресцентрі Служби безпеки України повідомили, що "бізнес" налагодили троє мешканців Чернівців для громадян, які вирушали за кордон з метою працевлаштування. Крім довідок, аферисти підробляли також і страхові поліси.