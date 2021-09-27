"Така ціна свободи" - "слуга народу" про зростання смертності від COVID-19 Богдан Яременко скаржиться, що люди свідомо не вакцинуються від коронавірусу

17:37, Сьогодні

Коронавірус у Києві за останню добу забрав життя п'ятьох жителів столиці. Народний депутат від партії "Слуга народу" Богдан Яременко вважає, що багато людей не роблять щеплення від вірусу і свідомо ігнорують інтереси громадського здоров'я та права інших жити вільно від страху пандемії.

Про це нардеп написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"П‘ять неповторних, незамінних, безцінних людських життів віддано за «свободу» не вакцинуватися. Хвилеподібно зростає число хворих, збільшуючи тиск на систему охорони здоров‘я, соціальну та економічну сфери життя столиці та країни. Це теж ціна «свободи» ігнорувати інтереси громадського здоров‘я та права інших жити вільно від страху пандемії, - написав Богдан Яременко.

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Зазначимо, раніше в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я повідомили, що в Україні за останню добу підтвердили 3007 нових випадків зараження на COVID-19. 1478 осіб потрапили до лікарень, а 94 пацієнти померли від ускладнень хронічних хвороб після захворювання на коронавірус.

У Києві станом на ранок 27 вересня зафіксували 135 нових випадків COVID-19. У порівнянні з 26 вересня, коронавірусною інфекцією заразилося на 91 людину менше (днем раніше було 226 киян).

Тим часом лікар Євген Комаровський прокоментував чутки щодо важливості третьої дози вакцини й розповів, кому вона потрібна.

"Принаймні рішення американської FDA таке: третя доза потрібна тим, хто 65+. Або тим, у кого великі проблеми з імунною системою. Всім решта на даному етапі не потрібна", - сказав він.