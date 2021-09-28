Facebook не відкриє офіс в Україні — експерт назвав причину Віталій Якушев розповів, як убезпечити відому соцмережу для українців

13:30, Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові цифрові послуги та згадав про відкриття офісу Facebook в Україні. Чи вдасться реалізувати цю ініціативу, розповів у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" експерт з кібербезпеки Віталій Якушев.

"Те, що відкриється офіс Facebook, це було б чудово і нам би цього хотілося. Але я думаю, що для такої компанії, як Facebook, Україна не є стратегічним партнером як країна, і навряд чи вони відкриють тільки в Україні. Можливо, це буде підрозділ в офісі якоїсь із сусідніх країн, у тій же Польщі. Facebook, крім того, що це соціальна мережа, — це компанія, яка коштує понад 1 трлн доларів і заробляє ці долари на рекламі тощо. На жаль, тут немає нічого особистого, тільки гроші. Ми як країна приносимо менше грошей, ніж Польща чи Румунія", — сказав він.

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За словами експерта, в українському сегменті необхідні україномовні модератори для протидії пропаганді, а Центр протидії дезінформації має співпрацювати з соцмережею.

"Потрібно говорити про інформаційну безпеку, про очищення простору українських користувачів від пропаганди сусідніх країн або всередині країни, яка йде проти державності. Допомагатиме, якщо у нас будуть україномовні модератори, які розуміють кон'юнктуру України. Ця структура (Центр протидії дезінформації — ред.) повинна співпрацювати з модераторами Facebook, які підпорядковуються центральному офісу компанії, надавати їм інформацію, контролювати її виконання. Це не можуть робити не працівники Facebook, це обов'язково повинні бути працівники саме цієї соціальної мережі", — сказав він.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, як просувається робота Центру інформаційної безпеки.

"Проведено роботу з приводу конкретних фактів, коли ми пояснювали й викривали фейки та дезінформацію. Паралельно йде робота з медіаграмотності, з гігієною інформації, яку ми отримуємо звідусіль, переважно з соціальних мереж. Це амбітна програма, яку ми робитимемо разом з різними НГО, які вже в цій сфері напрацювали багато цікавих речей, а також з Міністерством освіти", — сказав він.