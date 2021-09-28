Аварія з маршруткою на Миколаївщині: чотири людини загинули, подробиці Всі пасажири мікроавтобуса їхали додому зі збирання цибулі на полі

15:23, Сьогодні

Маршрутка не розминулася з фурами на Миколаївщині, в результаті загинули чотири людини, сім травмовані. Подробиці — від кореспондентки телеканалу "Україна 24" в програмі "Сьогодні Новини".

До лікарні швидкої допомоги привезли шістьох потерпілих. Одному надали допомогу на місці аварії. У потерпілих різні травми. Трьох, у яких були садна і забої, вже відправили додому, ще троє залишаються в лікарні. Відомо, що всі травмувалися в маршрутці близько 20:00. Всі пасажири мікроавтобуса — сезонні працівники, які поверталися додому зі збирання цибулі. Маршрутка врізалася у вантажівку, відскочила і влетіла в іншу.

"Я на дорогу не дивилася, я тільки чула "бах!" і все. Водій одразу помер, бригадир старша при нас померла, куми син теж помер, і дівчина молода. Хлопець Рома дев'ять класів тільки закінчив", — розповіла потерпіла Світлана.

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Водій, який був за кермом маршрутки, підміняв напарника, який захворів. Як розповіла одна з потерпілих, бригада затрималася на полі, і всі поспішали додому.

"Він сильно їхав швидко. Йому ще дружина дзвонила на поле, треба було додому їхати. Як він їхав, як він не бачив" КАМАЗ", я взагалі не знаю", — розповіла Світлана.

Хто як їхав і з якою швидкістю, встановлять експерти. У поліції розшукують свідків аварії та просять усіх, хто проїжджав поряд, надати відео з реєстраторів.

Раніше повідомлялося, що смертельна ДТП з хасидами сталася в ніч на 9 вересня на трасі біля Білої Церкви. Мікроавтобус, який віз хасидів з Умані в аеропорт "Бориспіль", врізався в зустрічний автобус і злетів з дороги в поле. 45-річний громадянин Ізраїлю загинув.