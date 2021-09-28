Суд у смартфоні: українцям розповіли про новий мобільний додаток "Користувачі зможуть отримувати інформацію про повістки, запрошення до суду, про дати судових засідань"

16:26, Сьогодні

В Україні було презентовано новий мобільний додаток"е-Суд". Додаток було запущено ще в кінці вересня і пройшло деякі етапи тестування за допомогою користувачів. Про це повідомив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заступник голови Державної судової адміністрації Сергій Чорнуцький.

"Ми сьогодні презентували мобільний додаток "е-Суд". Кожен охочий користувач смартфона з операційною системою android або з операційною системою iOS може хоч зараз завантажити додаток "е-Суд", і скористатися наступними послугами...користувачі зможуть отримувати інформацію про повістки, запрошення до суду, про дати судових засідань. Можуть переглядати всі судові справи, в яких вони є учасниками або відповідачем або позивачами. Також з використанням мобільного додатку вони можуть дізнатися інформацію, що щодо них хтось подав позов або вони виступають, наприклад, боржником по якійсь справі. Також вони можуть управляти довіреністю на предмет доступу до своїх справ або до своїх справ, можуть надавати доступ можливості здійснювати дії від імені цих користувачів", - розповів Сергій Чорнуцький.

Читайте також: Зеленський не дасть зірвати проведення судової реформи — Веніславський

Заступник голови Державної судової адміністрації також повідомив, що відкритим тестуванням скористалися 10 тисяч користувачів. Дрібні недоліки в роботі додатка, за словами Чорнуцького, були виправлені.

"Ми оголосили відкрите тестування ще наприкінці серпня цього року, цим сервісом вже скористалися близько 10 тисяч осіб, які завантажили додаток. Спочатку були окремі пропозиції та окремі незначні недоліки. Ми відправили оновлення, і поки проблем з відповідним додатком немає", - сказав він.

Сергій Чорнуцький також зазначив, що цей додаток буде актуальним для тих осіб, які перебувають на територіях пов'язаних зі збройним конфліктом на сході України. Крім того, на період пандемії буде не потрібно відвідувати суд для того, щоб скористатися послугами суду.

Заступник голови Державної судової адміністрації також повідомив, що додаток для мобільних "е-суд" не призначений для подачі позовів до суду, через те, що для цього потрібен цифровий підпис. Такі послуги можуть бути надані за допомогою повної версії, яка поширюється на персональні комп'ютери.

Раніше Сергій Чорнуцький на своїй сторінці в Facebook повідомив, що Державна судова адміністрація України (ДСА) завершує роботи з розробки мобільного додатку Електронного суду "е-Суд". Він зазначив, що сервіс додатка "е-Суд" буде адаптований для роботи в смартфонах і на інших мобільних пристроях. Також він повідомив, що перша версія додатка більшою мірою відтворюватиме функціонал вебверсії Електронного суду, за винятком можливості подачі документів до суду.