У Харкові закінчуються ліжка для хворих на коронавірус: подробиці про ситуацію У мережі з'явилися фото з хворими на коронавірус в коридорах лікарні

17:56, Сьогодні

Піку захворюваності на COVID-19 МОЗ очікує в листопаді, але високе навантаження на медичну систему припаде вже на жовтень. У мережі з'явилися фото, де видно, як у Харкові люди лежать у коридорах ковідних лікарень. Щоб тримати якийсь резерв ліжок, декого везуть до обласних шпиталів, повідомляється у сюжеті програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Регіон нині в "помаранчевій" зоні, і вже за тиждень-два може потрапити до "червоної". Як розповіла кореспондентка з Харкова про лікарню, в якій були зроблені фото з ліжками в коридорах. Чиновники звітують – вона заповнена не повністю, а тільки відсотків на 80, як нині і всі медзаклади міста, та не заперечують, таке могло бути, через те, що одночасно прийняли багато хворих. Які умови в лікарні, розповіли родичі пацієнтів.

"Не можу сказати, що нормально все, тому що недобре це. А умови є, хороші умови. Я привіз продукти, там допомогу по господарству", — сказав родич пацієнта Олександр Мороз.

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Але вільні місця в Харкові дійсно закінчуються. Пацієнтів почали возити до лікарень за межами міста, адже в області хворих в рази менше. Аби зняти напругу в місті, буквально сьогодні до списку ковідних медзакладів повернули дві лікарні.

"Виведено з резерву одну лікарню - це диспансер радіаційного захисту. І також було додано 2-й пологовий будинок для лікування хворих на ковід. С 1 жовтня вони вже почнуть приймати пацієнтів", — повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної адміністрації Максим Хаустов.

З усіх, хто шпиталізований сьогодні в Харкові, лише 4 відсотки пацієнтів мають щеплення. Одна людина з повним курсом вакцинації померла.

Тим часом на COVID занедужали вихованці обласного спеціалізованого будинку дитини в Луцьку. Хворобу спочатку виявили в однієї з працівниць, тож заходилися тестувати й усіх малюків. У сімнадцятьох діагноз підтвердився. Щоб не передали коронавірусу іншим вихованцям, дітей поклали до інфекційної лікарні. Стан здоров'я ушпиталених малюків задовільний, переконують медики.

Раніше відомий лікар Євген Комаровський розповів, що епідемія коронавірусу в Україні може завершитися до кінця 2022 року за умови масової вакцинації людей. Однак можлива поява нового штаму COVID-19, який вимагатиме додаткових щеплень.

"За загальними підрахунками, які зараз формуються, все більше і більше з'являється надії, що ми можемо завершити до кінця 2022 року, якщо робитимемо цю процедуру. Це реалістичний сценарій", — сказав він.