У Бердянську безхатько знайшла 130 тис. грн в сміттєвому контейнері: подробиці Гроші лежали біля звичайних пакетів зі сміттям

18:53, Сьогодні

Деньги, Бердянск

У місті Бердянськ, що на Запоріжжі, безхатько знайшла пакет зі 130 тисячами гривень. Про свою знахідку вона розповіла волонтерці. Разом жінки вирішили за будь-що знайти справжнього власника такої суми грошей. А коли він знайшовся, то віддячив добросердну жінку цілої сотнею гривень.

Як повідомляється в сюжеті програми "Сьогодні ввечері" на телеканалі "Україна 24", Валентина Мамай - волонтерка і зоозахисниця - саме до неї прийшла Наталя з пакетом грошей і розповіла, що знайшла їх біля сміттєвих контейнерів.

"Наташа підійшла до мене і каже: подивися вони справжні? Я подивилася: де ти їх взяла? Вона каже: там. Я: де там? - Ну де? У контейнері. Я подумала, що таку суму не могли просто викинути", - розповідає Валентина.

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Жінка пакет з грошима сфотографувала і опублікувала повідомлення в соціальних мережах - віддасть тому, хто назве точну суму. 130 тисяч гривень готівкою хотіли привласнити багато людей.

"Намагалися вгадати. Хтось говорив: де мої інші ще гроші? Або де мої 200 тисяч? Або називали суму в 94 тисячі. Ну, взагалі, різні суми називали", - говорить волонтерка.

За два дні власник грошей знайшовся. Ним виявився місцевий житель Олександр. Він назвав точну суму грошей і місце, де залишив готівку. Виявилося, що таку суму він виручив з продажу автомобіля. Чоловік розповів, що випадково виніс гроші на вулицю, переплутавши пакет з грошима зі сміттєвим пакетом.

"Вийшло, як у казці. Хотів винести сміття, а переплутав пакети. І залишив не той, що треба пакет. Здивований, що у нас ще залишилися такі добрі люди", - розповів Олександр.

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За повернуті 130 тисяч гривень чоловік віддячив жінку, яка знайшла гроші, сотнею гривень.

Але на розмір винагороди Валентина не ображається. Мовляв - віддячив - і на тому спасибі. Головне - вважає - бути чесним перед собою.