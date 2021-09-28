Гордон про російську пропагандистку Скабєєву: "Люблю" її, вона погарнішала" Журналіст вважає, що про нього занадто часто говорять на російському телебаченні

23:26, Вчора

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва останнім часом "помітно погарнішала".

Про це в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" заявив журналіст Дмитро Гордон.

Так, Дмитро Гордон в іронічній формі заявив, що Скабєєва стала гарнішою тому, що часто згадує про нього в своїх програмах на російському телебаченні.

"Щойно їхав до вас і дивився мою "улюблену" Ольгу Скабєєву. Вже так "люблю" її. До речі, вона стала помітно симпатичнішою останнім часом. І пов'язано це не тільки з тим, що її чоловік Попов обирався в Держдуму і був відсутній на програмі . Я думаю, це більше пов'язано з тим, що вона про мене часто говорить. Є народне повір'я: коли про мене говорять частіше, починають краще виглядати. Тому і з Ольгою Скабєєвою так сталося", - сказав Гордон.

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Раніше Дмитро Гордон заявив, що російські пропагандисти "захлинаються в істериці" через саміт "Кримської платформи, який відбувся в Києві 23 серпня.

"Скабєєва захлинається, у неї припадок, скоро битися почне на підлозі, епілепсія настане. Кримська платформа, звичайно, так їм завадила в життя", - сказав Гордон.

Нагадаємо, раніше Ольга Скабєєва висміяла українського золотого призера Олімпіади Жана Беленюка за його запальний гопак після тріумфу на Олімпіаді. Скабєєва тоді побачила в українському гопаку Беленюка "москальську присядку". Крім того, вона висловилася про неукраїнське походження спортсмена.