Школи на "дистанційці": депутатка назвала важливу умову очного навчання Юлія Гришина розповіла, скільки шкіл зараз перебувають на дистанційному навчанні через коронавірус

12:37, Сьогодні

В Україні понад 3 000 шкіл перейшли на дистанційне навчання - про це повідомила заступник міністра освіти Віра Рогова. За її словами, до цього призвів недостатній рівень вакцинації від коронавірусу серед вчителів.

Ситуацію прокоментувала член парламентського комітету з питань освіти, нардеп від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина в програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24".

"Ситуація в країні погіршується з кожним днем, в геометричній прогресії збільшується кількість людей, які хворіють на ковід. Стосовно ситуації з освітою, то, звичайно, одна з основних можливостей шкіл продовжувати нормальне очне навчання — це вакцинація вчителів. Так само як і по всій країні йде вакцинація, щоб у складний час продовжувала розвиватися країна, продовжувала працювати економіка і так далі", — сказала вона.

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За її словами, якщо минулого тижня понад 4 тисячі шкіл із 14,5 тисяч були на дистанційному навчанні, то поточного тижня їх кількість знизилася до трьох з лишком тисяч. Гришина закликала вчителів активніше вакцинуватися.

"Що до шкіл, цього тижня в порівнянні з минулим тижнем на 10% зменшилася кількість шкіл на дистанційному навчанні. Динаміка позитивна, і хочеться звернутися до всіх вчителів, щоб така ж динаміка тривала і діти мали можливість соціалізуватися і вчитися очно, а вчителі могли спокійно ходити на роботу", — сказала вона.

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Додамо, найбільше на "дистанційку", понад 40% шкіл, перейшло у Львівській, Вінницькій, Одеській, Рівненській, Івано-Франківській і Волинській області.

За правилами жовтої зони карантину, в якій зараз перебуває вся Україна, школи переходять на дистанційну форму навчання, якщо в них вакциновано менше ніж 80 відсотків вчителів.

Раніше перший заступник мера Києва Віталія Кличка Микола Поворозник розповів, що в столичних школах буде посилюватися контроль над епідемічною ситуацією.

"Школи всі працюють, єдине, що ми зробили, - посилили і будемо посилювати далі контроль над станом здоров'я дітей, які перебувають в школі, щоб уберегтися від поширення хвороби", - сказав він.