У Києві на заправці помер чоловік, якого на смерть забив пасажир таксі Трагедія сталася на проспекті Романа Шухевича, винний у смерті людини затриманий поліцією

15:57, Сьогодні

У Дніпровському районі столиці сталося вбивство на території однієї з АЗС. Трагедія сталася в результаті сварки двох чоловіків, один з яких під час з'ясування стосунків сильно побив свого опонента. В результаті побоїв потерпілий помер. Подробиці повідомили в сюжеті "Сегодня Новости" на телеканалі "Україна 24".

Зазначається, що сварку між чоловіками зафіксували камери відеоспостереження. З сюжету стало відомо, що до оператора АЗС, який займався заправкою таксі, підійшов невідомий чоловік і став про щось йому говорити. Відзначається, що чоловік був в алкогольному сп'янінні. Через якийсь час пасажир таксі підійшов до чоловіків, і вже через кілька миттєвостей з кулаками накинувся до людини, яка розмовляла з оператором АЗС.

Потерпілий впав і вже не підіймався. Водій таксі та пасажир поїхали, але через кілька хвилин повернулися і викликали бригаду швидкої допомоги. Однак врятувати потерпілого не вдалося, він помер.

У поліції Києва повідомили, що подія сталася на АЗС, розташованій на проспекті Романа Шухевича. Потерпілому чоловікові було 45 років.

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Начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Павло Шаламов повідомив, що потерпілий отримав смертельні травми під час конфлікту з пасажиром таксі.

"Ми з'ясували, що чоловік, що випив, почав приставати до оператора автозаправної станції, який заправляв таксі. На захист працівника з авто вийшов пасажир і намагався заспокоїти чоловіка. Між ними почався конфлікт, в ході якого пасажир таксі кілька разів вдарив опонента в живіт і по голові. В результаті потерпілий впав на землю, а порушник спочатку сів у таксі та поїхав, але потім повернувся і викликав "швидку". Прибулі лікарі констатували смерть чоловіка",- цитує правоохоронця пресслужба Нацполіції Києва.

Також стало відомо, що чоловіка, який наніс смертельні травми своєму опонентові, затримала поліція. Ним виявився киянин, 1995 року народження. Наразі проводиться робота над кримінальною справою, відкритою за частиною другою статті 121 Кримінального кодексу України — Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Затриманому чоловік суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Також у поліції повідомили, що йому загрожує десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, 18 липня в психоневрологічній лікарні під Кривим Рогом пацієнт вбив медбрата. Рано вранці медсестра з колегою знайшли в одній з палат тіло свого 54-річного колеги, санітара, водночас там був відсутній 21-річний пацієнт, який втік. На нього одразу впала підозра у вбивстві. Було встановлено, що він забив співробітника лікарні ніжкою від стільця. Поліція розшукала вбивцю два дні по тому.

Підозрюваний раніше був засуджений за викрадення автомобіля і в нього був умовний термін. Торік установа пробації, де він був на обліку, подала до суду прохання, щоб його закрили, оскільки він не дотримувався режиму. Сусіди скаржилися на його асоціальну та агресивну поведінку, але суд відхилив прохання, посилаючись на важкий психічний стан цієї людини. До лікарні він потрапив через те, що з ножем кидався на батьків.