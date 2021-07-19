Звільнення українських моряків: Саакашвілі висловився про позицію Зеленського Михайло Саакашвілі розповів, як ледь не зірвалася поїздка Зеленського до Грузії

15:31, 19 липня

Президент України Володимир Зеленський зустрічається в Батумі з президентами Грузії та Молдови. Цей візит міг би не відбутися — про це розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" глава виконкому національної ради реформ Михайло Саакашвілі.

"Я вітаю візит президента Зеленського до Грузії. Цей візит мало не був скасований, тому що він збирався спочатку робити двосторонній саміт "Грузія — Україна". Але він не відбувся, тому що українських моряків, абсолютно незаконно захоплених, засудили кілька днів тому до 4-річного тюремного ув'язнення. Президент Зеленський не вилітав, поки не отримав підтвердження, що моряки на волі. Це дуже принципова позиція президента. Їх захопили в листопаді минулого року незаконно. Їм пропонувала грузинська прокуратура угоду, щоб відпустити їх в обмін на визнання провини - вони відмовилися, тому що нічого не порушували. В результаті їх відпустили. Це все через принципову позицію президента Зеленського. До того ж Майя Санду (президентка Молдови — ред.) телефонувала і казала, що якщо Зеленський не полетить, то вона теж не полетить", — розповів він.

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Саакашвілі заявив, що Україна може стати лідером у своєму регіоні.

"У мене є відчуття гордості за Україну і сорому за грузинських піратів, які захопили владу, але я впевнений, що скоро їх не буде при владі. У будь-якому разі відносини між країнами потрібно розвивати. Те, що Зеленський поїхав до лінії окупації в Абхазії — це дуже важливо. Україна однозначно буде регіональним лідером, на яку всі будуть рівнятися", — заявив він.

Нагадаємо, 19 липня президент України Володимир Зеленський здійснює робочий візит до Грузії з метою дати старт діяльності формату "Асоційованого тріо" України, Грузії та Молдови на рівні глав держав. Як повідомляється на сайті президента України, лідери трьох країн підпишуть Декларацію саміту "Асоційованого тріо" і проведуть спільну зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Українські моряки, через вирок яким мало не зірвалася поїздка Зеленського, були затримані в листопаді 2020 року. Грузинські прикордонники затримали яхту, яка прямувала до Туреччини уздовж берега Грузії. На її борту перебували громадяни України Володимир Дяченко та Юрій Хомич. Власник яхти — громадянин Грузії Михайло Батурин. 14 липня 2021 року Батумський міський суд у Грузії засудив українців до 4-х років позбавлення волі. 19 липня президент України Володимир Зеленський написав у Twitter, що моряків було звільнено.