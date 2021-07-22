Коли Москві вигідно, ЄСПЛ хороший і справедливий суд - Гончаренко Росія подала в ЄСПЛ позов на Україну за низку "порушень" - зокрема, за "водну блокаду Криму"

12:56, 22 липня

Росія подала проти України позов до Європейського суду з прав людини. На це іронічно відреагував депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Росія подала скаргу до ЄСПЛ на Україну. При цьому, згідно з прийнятими поправками до Конституції, Росія може не виконувати рішення ЄСПЛ, а її національне право стоїть вище міжнародного", - написав Гончаренко.

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Нардеп іронічно висловився про ставлення Росії до ЄСПЛ.

"Тобто, коли Москві вигідно, ЄСПЛ хороший і справедливий суд, а коли ні - нечесний і поганий", - написав Гончаренко.

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Зазначимо, що Росія вперше в своїй історії подала до ЄСПЛ міждержавний позов. На думку РФ, Україна відповідальна "за загибель мирного населення, незаконне позбавлення волі і жорстоке поводження з людьми". Також Україну звинувачують в "дискримінації російськомовних", "придушенні інакомислячих", "блокуванні Північно-Кримського каналу як основного джерела прісної води для жителів Кримського півострова", "напад на диппредставництва РФ", "позбавлення жителів окремих територій південного сходу України можливості участі в виборах до центральних органів влади".

Водночас у зв'язку з поправками до Конституції РФ, Росія по суті не збирається визнавати рішення міжнародних судів, "якщо вони суперечать Конституції" і не має наміру виконувати їх рішення.