Саакашвілі розповів, як Сталін вплинув на його сім'ю Експрезидент Грузії розповів, як розкуркулювали його сім'ю

19:03, 24 липня

Йосип Сталін значно вплинув на життя сім'ї експрезидента Грузії — про це розповів у програмі "Перші" на телеканалі "Україна 24" сам глава виконкому Ради реформ Михайло Саакашвілі.

"Сталін зіграв певну роль у житті моєї родини. Тому що коли він був у засланнях, переховувався від царської жандармерії... Батько моєї прабабусі був найбагатшою людиною в Грузії, у них був величезний будинок над містом гірників. Сталін агітував серед цих гірників. І вони його приймали, приховували у себе вдома. Одного разу їхній будинок оточила жандармерія. І моя прабабуся, якій тоді було 6-7 років, взяла його за руку і вивела через задні стежки в місто, звідки він зник. Вона розповідала, що у нього були мокрі руки, він тремтів від страху", — сказав він.

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Саакашвілі розповів, яку "компенсацію" дала його предку радянська влада.

"Потім, коли влада змінилася і Сталін став практично імператором всієї Русі, батька заарештували вперше, щоб багатія розкуркулити. Вони написали лист Сталіну, і його випустили. Вдруге, коли заарештували, то випустили тільки після того, як він всі свої мільйони на швейцарських рахунках переоформив на радянську владу. Вони йому дали компенсацію — 2 кг радянських цукерок "Червоний жовтень", — сказав він.

Раніше Саакашвілі розповідав, як під час анексії Криму Захід переконував Україну не чинити збройний опір Росії.

"Тиск був божевільний під час Криму. Телефонував Джон Керрі (глава Держдепу США 2013-2017 - ред.) і говорив:" Не повторюйте такої самої дурості, як і Саакашвілі, не стріляйте", - розповів він.