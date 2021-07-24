Спікер Ради Дмитро Разумков назвав важливі складові деолігархізації Дмитро Разумков розповів, які заходи потрібні в Україні для реалізації закону про деолігархізацію

22:40, 24 липня

Які закони потрібні Україні, щоб зупинити чи обмежити вплив грошей на владу, а саму владу у вимаганні грошей, розповів у програмі "Велика деолігархізація" на телеканалі "Україна 24" спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Насправді це буде цілий перелік питань, законопроєктів, які треба буде ухвалити. Насамперед якщо ми говоримо про вплив грошей на владу, або влади на гроші, в поганому розумінні цього слова, то це дійсно закони, пов’язані з боротьбою з корупцією. Тому що це ж відбувається не просто так: хтось за це щось отримує, хтось фактично зраджує тим обіцянкам (які робив – Ред.), коли йшов до влади, хтось це робить не для того, щоб допомогти країни розвиватися. І сьогодні у нас достатньо серйозна антикорупційна система, були створені НАБУ, НАЗК, САП, ВАКС і багато інших інституцій, які займаються боротьбою з корупцією. І в цьому плані Верховна Рада повністю їх забезпечила всіма інструментами, які вони просили для того, щоб проводити такі реформи.", — сказав він.

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Разумков висловився про поняття лобізму, що розповсюджений на Заході й не вважається негативним явищем.

"Друге питання – це питання лобізму. На жаль, в Україні питання лобізму пов’язане з негативним контекстом. Але фактично ця система існує і в Європейському Союзі, і в США. Це прозорі, зрозумілі й зафіксовані відносини між представниками влади й бізнесом, де відстоювання своїх інтересів (а бізнес повинен відстоювати свої інтереси) відбувається публічно, прозоро, з укладанням контрактів між так званими лобістами, які співпрацюють і з владою, і співпрацюють з бізнесом, і ми розуміємо, хто є кінцевим бенефіціаром тих чи інших рішень. Це знімає як корупцію, так і робить зрозумілим для суспільства, чому ти підтримуєш або не підтримуєш той чи інший законопроєкт. Чому ти вважаєш, що він позитивного принесе, і цього точно не варто соромитись", — сказав він.

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Голова парламенту нагадав, як в Україні сприймають переговори влади та бізнесу.

"Важливим питанням також є й інший бік прозорості процесу – це зносини між представниками влади та бізнесу, тому що дуже часто це відбувається, кажучи російською, «под покровом ночи». Це дуже погана українська звичка-традиція, її точно треба позбавлятися. І якщо навіть ми говоримо про фіксацію таких зустрічей, я пам’ятаю і висловлювання політиків, і журналістів… Я пам’ятаю, як у 2019 році шановні журналісти раділи тому, що публічно відбуваються зустрічі представників великого бізнесу і представників української влади. Це нормально, потім не виникає питання: «А що ж ви такого там проговорювали секретного, чому це відбувалося о дванадцятій ночі, або в якийсь інший неробочий час". Насправді якщо немає корупційної складової в цьому процесі, то тут і питань не буде. І бізнес повинен спілкуватися з владою і влада повинна спілкуватися з бізнесом, оскільки це механізм взаємодії. Результатом лише повинно бути не збагачення окремо взятих бізнесменів і політиків, а збагачення в цілому держави", - сказав він.

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Також Разумков вважає, що Україні не вистачає ефективних антимонопольних законів.

"І ще одним важливим елементом деолігархізації є антитрастове законодавство такого плану, як воно функціонує у США. А фактично, перекладаючи українською мовою, це антимонопольне законодавство, яке ефективно може виконувати функцію боротьби з природними або неприродними монополіями, які існують в українському бізнес-середовищі. Це теж правда. І ухвалення відповідних законопроєктів, а фактично навіть неухвалення, тому що законодавча база в нас є, а виконання цих законів дасть змогу змінити ситуацію. І, мабуть, найголовніше – це бажання і бізнесу, і влади вийти з цього кола. Сьогодні ми маємо таку можливість, всі політичні сили йшли з такими гаслами, і я думаю, що бізнес до цього також готовий. Ключовим питанням залишається чесність відносин, тому що для бізнесу дуже важливо розуміти, чи будуть всі сторони виконувати ті домовленості, які були досягнуті. Фактично договірні відносини – не договорняки, а договірні відносини, це різні речі. Бізнес повинен розуміти, зокрема, зміни до законодавства в довгостроковій перспективі, щоб будувати свою стратегію поведінки й розвитку того чи іншого напрямку на теренах нашої країни. А сьогодні ми дійсно потребуємо інвестицій - як внутрішніх, так і зовнішніх", — сказав він.

Нагадаємо, Верховна Рада 1 липня прийняла в першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського №5599 про обмеження впливу олігархів, який він вніс на розгляд парламенту 2 червня. Мета документа - запобігання загрозам нацбезпеці через надмірний вплив осіб, які мають значну економічну і політичну вагу. Такі особи й позначаються як олігархи.

Раніше лідер Радикальної партії Олег Ляшко розкритикував законопроєкт про податки, який називають "антиолігархічним". "Я проти цього закону, тому що він вбиває робочі місця українців. Тому що цей закон про нові податки призведе до збільшення цін на продукти, на життя. Цей закон робить нашу економіку і наше виробництво неконкурентними", — заявив він.