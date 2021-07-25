Позбавлення громадянства України через паспорт РФ: юрист пояснив, чи це законно Ярослав Гришин оцінив нову ініціативу народних депутатів з точки зору Конституції України

19:59, 25 липня

В Україні Конституція забороняє автоматично позбавляти громадянства людину, яка отримала російський паспорт.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" адвокат і правозахисник Ярослав Гришин, коментуючи відповідний законопроєкт, внесений до Верховної Ради.

"Закон про громадянство, який уже майже 30 років як прийнятий, залишав дуже багато прогалин у регулюванні питань щодо громадянства. Великій критиці піддавали норму, що в Україні немає подвійного громадянства. Жодних санкцій, жодних негативних наслідків за те, що людина має 2, 3, 4 громадянства, у нас не було. Існує комісія з питань громадянства при президенті. І, враховуючи, що були прогалини, питання вирішувались вибірково", - зазначив правозахисник.

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За його словами, сьогодні намагаються це врегулювати, "але все одно є багато питань".

"Що таке "автоматично"? Автоматично людину не можуть апріорі позбавляти громадянства, тому що це юридична процедура – дослідження доказів і прийняття рішень у кожному окремому випадку. В Конституції написано, що заборонено людину позбавляти громадянства", - наголосив Гришин.

За його словами, якщо підходити до цього питання "з точки зору букви закону", то зміни мають вноситись до Конституції.

Нагадаємо, народні депутати від різних політсил внесли до Верховної Ради проєкт змін до закону "Про громадянство України" щодо автоматичної втрати громадянства України у разі добровільного набуття громадянства держави-агресора – Російської Федерації. Текст документа на сайті парламенту поки відсутній.

Раніше перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Віктор Водолацький повідомив, що в окупованих районах Донбасу російські паспорти за спрощеною схемою отримали 611 тисяч українців.

"Громадяни Росії - це не тільки ті (жителі ОРДЛО - ред.), хто отримав паспорт Російської Федерації, а їх сьогодні 611 тисяч, і щодня ця цифра збільшується. Я думаю, що до кінця року більшість бажаючих отримати паспорт громадянина Російської Федерації, матимуть таку можливість", - заявив Водолацький, якого цитує "Інтерфакс".

Член української делегації в ТКГ щодо Донбасу Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив, що російська окупаційна влада в ОРДЛО вилучатиме в громадян українські паспорти.