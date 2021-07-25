Саакашвілі розповів про плани Путіна щодо вторгнення в Україну: є два сценарії Михайло Саакашвілі провів паралелі з війною РФ проти Грузії 2008 року

22:59, 25 липня

Президент Росії Володимир Путін може висадити десант на півдні України або захопити український острів Зміїний і розмістити там ракети.

Таку думку висловив в ефірі програми "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" глава виконкому Національної ради реформ Михайло Саакашвілі, коментуючи можливі сценарії агресії Кремля.

"Те, що зараз відбувається навколо України, мені дуже сильно нагадує те, що відбувалося в 2008 році (в Грузії - ред.). Аналогій дуже багато. По-перше, нарощування сил. Впродовж кількох місяців йшло нарощування сил навколо нас, зараз іде нарощування сил навколо України. В окупований Крим перекинули зараз всі десантні групи, які є в Росії, крім далекосхідних. Це не може бути просто військовим маневром, тому що це великі сили, можливості та кошти", - заявив він.

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За словами Саакашвілі, "просто так великі гроші ніхто не викидає".

"Друге - йде ідеологічна підготовка. Тобто Путін відчуває реакцію Заходу на свої заяви і дії. Лист Путіна, де він говорив про Київ (йдеться, ймовірно, про статтю Путіна "Про історичну єдність росіян і українців" - ред.)... Ідея, що не Новоросія, що не Донбас, а що основною метою є Київ - Путін чітко написав у цьому листі. У цьому листі вперше з'явилася згадка про острів Зміїний. Я добре знаю Путіна. Я точно можу сказати, що він не знав, де цей острів Зміїний. Але Путін написав про цей острів - тому що це один з планів вторгнення. У них є один план - консервативний: захопити острів Зміїний, де розміщується український спецназ. Після захоплення на острові Зміїний розміщуєш засоби ППО - С-400, якими повністю вторгаєшся в систему ППО НАТО. Потім починаєш душити Одеський, Південний, Чорноморський порти морської блокадою, точно так само, як вони задушили Маріупольський порт", - сказав глава виконкому Ради реформ.

Другий сценарій, на його думку, "більш реалістичний".

"У вересні після завершення навчань НАТО висадка військ на лінії Маріуполь - Запоріжжя - Херсон - Миколаїв. І, виходячи з успіху операції, подальший наступ на Україну, особливо на південний фланг України", - вважає Саакашвілі.

Раніше голова виконкому Ради реформ Михайло Саакашвілі в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, яке місто стане першою стратегічною ціллю президента РФ Володимира Путіна у разі наступу на Україну.

"Маріуполь - це перша ціль Путіна. Для мене зустріч Байдена з Путіним - це останній реалістичний шанс уникнути в найближчі місяці великомасштабного нападу Росії, зокрема на Маріуполь, Херсон, Одесу", - підкреслив він.

Також Саакашвілі розповів, як під час анексії Криму США переконували Україну не чинити збройний опір Росії.