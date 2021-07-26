Багатьох на Заході дратує підхід Зеленського — Саакашвілі про порятунок моряків

10:49, Вчора

Про те, як президент України Володимир Зеленський рятував затриманих в Грузії українських моряків, розповів глава виконавчого комітету Національної ради реформ, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі у програмі "Реальна політика" на телеканалі "Україна 24".

"Те, що Зеленський робить у зовнішній політиці, — це дуже незвично. Так зазвичай не роблять. З Грузії відпустили військових моряків, яких тримали в ув'язненні абсолютно незаконно. Чомусь їм здалося, що на цьому кораблі мав я плисти, хоча я в цей час ледь не в вашому ефірі сидів. Вони були захоплені, і президент Зеленський скасував двосторонній саміт з грузинським керівництвом.

Гаразд, двосторонній візит. Але на другий день був візит ЄС. Туди приїхав представник Єврокомісії, привезли Майю Санду (президентка Молдови — ред.). І грузини подумали, що Зеленський не посміє скасувати, все-таки ЄС. А Зеленський сказав: я не виїду в аеропорт, поки моряків не відпустять. Це було 7.00. Їм довелося о 7:15 приймати акт про помилування. І тільки після цього Зеленський літаком полетів. Якби цього не було, він би не полетів. І ніякий ЄС не указ. Ці українські моряки були важливіші за картинку з ЄС", — розповів він.