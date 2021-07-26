Багатьох на Заході дратує підхід Зеленського — Саакашвілі про порятунок моряків
Михайло Саакашвілі розповів, як Грузія відпустила українських моряків, яких засудили до в'язниці
Про те, як президент України Володимир Зеленський рятував затриманих в Грузії українських моряків, розповів глава виконавчого комітету Національної ради реформ, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі у програмі "Реальна політика" на телеканалі "Україна 24".
"Те, що Зеленський робить у зовнішній політиці, — це дуже незвично. Так зазвичай не роблять. З Грузії відпустили військових моряків, яких тримали в ув'язненні абсолютно незаконно. Чомусь їм здалося, що на цьому кораблі мав я плисти, хоча я в цей час ледь не в вашому ефірі сидів. Вони були захоплені, і президент Зеленський скасував двосторонній саміт з грузинським керівництвом.
Гаразд, двосторонній візит. Але на другий день був візит ЄС. Туди приїхав представник Єврокомісії, привезли Майю Санду (президентка Молдови — ред.). І грузини подумали, що Зеленський не посміє скасувати, все-таки ЄС. А Зеленський сказав: я не виїду в аеропорт, поки моряків не відпустять. Це було 7.00. Їм довелося о 7:15 приймати акт про помилування. І тільки після цього Зеленський літаком полетів. Якби цього не було, він би не полетів. І ніякий ЄС не указ. Ці українські моряки були важливіші за картинку з ЄС", — розповів він.
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Саакашвілі підкреслив, що Захід дратує така поведінка українського президента.
"Звичайно, багатьох на Заході такий підхід дратує, тому що треба надувати щоки, ну так, ми повинні вирішити конструктивно, якусь заяву треба... А Зеленський сказав: ні, гроші вперед, а потім стільці. Точно так він говорить водночас про німців, коли він поруч з Меркель стояв. Вона каже: ми вам даємо гарантії. Він каже: бачили ми ваші гарантії за Будапештським меморандумом. Це сміливо. Чи дратує їх це? Однозначно, дратує. Чи треба так говорити? Без питань, що треба", — сказав він.
Нагадаємо, 19 липня президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Грузії з метою дати старт діяльності формату "асоційованого тріо" України, Грузії і Молдови на рівні глав держав.
Українські моряки, через вирок яким ледь не зірвалася поїздка Зеленського, були затримані в листопаді 2020 року. Грузинські прикордонники затримали яхту, яка прямувала до Туреччини вздовж узбережжя Грузії. На її борту перебували громадяни України Володимир Дяченко та Юрій Хомич. Власник яхти — громадянин Грузії Михайло Батурин. 14 липня 2021 року Батумський міський суд у Грузії засудив українців до 4-х років позбавлення волі. 19 липня президент України Володимир Зеленський написав у Twitter, що моряків було звільнено.