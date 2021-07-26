"Час Голованова": гості програми - Олег Ляшко та Ігор Смешко

Головні теми ефіру - рівень життя українців та провокації на Донбасі

Артем
Калінін

На телеканалі "Україна 24" триває соціально-політичний проєкт "Час Голованова".

З гостями програми - лідером Радикальної партії Олегом Ляшком та колишнім головою СБУ Ігорем Смешком - Василь Голованов обговорить наступні теми:

Дивіться сьогодні "Час Голованова" о 21:00 на телеканалі "Україна 24".

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