"Час Голованова": гості програми - Олег Ляшко та Ігор Смешко
Головні теми ефіру - рівень життя українців та провокації на Донбасі
На телеканалі "Україна 24" триває соціально-політичний проєкт "Час Голованова".
З гостями програми - лідером Радикальної партії Олегом Ляшком та колишнім головою СБУ Ігорем Смешком - Василь Голованов обговорить наступні теми:
- - Рівень життя українців: який відпочинок можуть сьогодні дозволити собі громадяни?
- - Провокації Росії: чому на Донбасі почастішали обстріли?
Дивіться сьогодні "Час Голованова" о 21:00 на телеканалі "Україна 24".