Військовий експерт про нові обстріли на Донбасі: поки мовчатимемо, будуть втрати За словами Жданова, сьогодні Україні "нема з кого спитати" за порушення режиму припинення вогню

18:15, Вчора

Україна офіційно не визнала Росію стороною конфлікту на Донбасі, тому не може притягти її до відповідальності за ескалацію бойових дій.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Олег Жданов, коментуючи нові обстріли позицій ЗСУ.

"У мене питання - а з ким ми домовлялися? Ми ні з ким не домовлялися, просто оголосили про всеосяжне припинення вогню. Ми повідомили про це Російську Федерацію, ОБСЄ. Назвіть мені офіційну сторону, яка взяла на себе відповідальність за виконання домовленостей. Ось у чому проблема. Росія одразу рік тому підкреслила, що вони не є стороною конфлікту і не будуть нести відповідальність за виконання зобов'язань тією стороною. Ми ні з ким не домовлялися, нам нема з кого спитати, хто порушив", - заявив Жданов.

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За словами експерта, ОБСЄ зафіксувала порушення, однак Україна офіційно не визнає Росію стороною конфлікту в міжнародних документах.

"У всіх санкціях чітко прописано - вони прив'язані або до незаконної анексії Криму, або введені за підтримку бойовиків на сході України. Немає жодної санкції, яка б була за участь Росії в конфлікті на Донбасі. Що ми можемо зробити у відповідь? Це суто наше рішення, і верховний головнокомандувач може віддати наказ, і світова практика збройних конфліктів каже, що треба стріляти у відповідь ще потужніше, і на випередження, як це робить Ізраїль і сама Росія в інших гарячих точках. Поки ми будемо мовчати і відповідати тільки дозволеною зброєю, ми будемо зазнавати втрат", - сказав він.

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Нагадаємо, 26 липня незаконні збройні формування на Донбасі вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій Збройних сил України із забороненого Мінськими угодами важкого артилерійського озброєння.

В результаті обстрілу чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування.

Раніше військовий експерт Олег Жданов в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, як Росія на Донбасі влаштовує курсантам військових училищ "тренування в умовах, наближених до бойових".

"Росія привозить курсантів артилерійських училищ і тренує їх в умовах, максимально наближених до бойових. У деяких випадках ми мали таку інформацію, що навіть застосовували курсантські розрахунки для ведення вогню по наших позиціях", - повідомив він.