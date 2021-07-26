Нові обстріли на Донбасі: Арестович звинуватив Росію в "чекістських методах" На думку Арестовича, Кремль знову намагається розхитати українське суспільство

18:50, Вчора

Росія на Донбасі спеціально приурочила до річниці режиму припинення вогню обстріл позицій ЗСУ, в результаті якого були госпіталізовані семеро українських військових.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" розповів радник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович.

"ТКГ і СЦКК направили відповідні ноти протесту про грубе порушення режиму припинення вогню. Це стандартна процедура. Зазвичай ми закликаємо негайно зібратися, але потрібно розуміти, що для того, щоб зібратися всім на зустріч групи з безпеки хоча б, потрібна згода всіх трьох сторін. Я не думаю, що росіяни підуть на це, з огляду на мету цих обстрілів, які вони влаштовують", - сказав радник української делегації в ТКГ.

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Арестович нагадав, що у вівторок, 27 липня, буде річниця вступу в дію режиму припинення вогню.

"Росіяни дуже люблять круглі дати і намагаються, знаючи чутливість нашого суспільства до втрат, влаштовувати втрати на відповідні дати, і ще раз спровокувати дискусію про те, чи ефективний режим припинення вогню і взагалі чи ефективно керівники керують країною. Я можу назвати цифри, щоб порівняти роки 2019 і 2020 з липня по липень, і з липня 2020 по липень 2021, після того як набув чинності режим припинення вогню. Втрати вбитими вдвічі менше, поранених втричі менше, кількість обстрілів втричі менше. І ця статистика ставить крапку в питанні, чи потрібен режим припинення вогню. Я вважаю, що він ефективний. Але потрібно розуміти, з ким ми маємо справу. Це чекістські методи, вони завжди пускають нам кров, знаючи про чутливість, що у нас одразу відбувається дискусія", - заявив він.

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Нагадаємо, 26 липня незаконні збройні формування на Донбасі вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій Збройних сил України із забороненого Мінськими угодами важкого артилерійського озброєння.

В результаті обстрілу чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування.

Раніше військовий експерт Олег Жданов в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, як Росія на Донбасі влаштовує курсантам військових училищ "тренування в умовах, наближених до бойових".

"Росія привозить курсантів артилерійських училищ і тренує їх в умовах, максимально наближених до бойових. У деяких випадках ми мали таку інформацію, що навіть застосовували курсантські розрахунки для ведення вогню по наших позиціях", - повідомив він.