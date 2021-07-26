Україні дадуть летальну зброю — експерт про зустріч Зеленського з Байденом Володимир Дубовик спрогнозував результат зустрічі президентів України і США

18:57, Вчора

Після зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом Україні дадуть летальну зброю — таку думку висловив директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик в програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24".

"Це двостороння зустріч (Зеленського і Байдена - ред.), тому ми можемо формувати порядок денний, впливати на зміст. Джордж Кент (заступник помічника Державного секретаря США з питань Європи та Євразії — ред.) сказав, що це насамперед буде безпека, оборонний блок, енергетичний блок, і потім блок, пов'язаний з реформами та боротьбою з корупцією. Ми часто намагаємося їх розділити, наприклад, наші керівники говорять про блок з безпеки, постачання зброї, а наші американські партнери бачать всі ці блоки пов'язаними між собою. Тому обговорюватися буде все разом", — сказав він

Читайте також: Байден вмикає задню в питанні України - політик з США

Експерт зазначив, що про зброю говориться в законодавчому документі США.

"Ми з американцями повинні визначати, на що повинні піти американські гроші, можна вказати більш ініціативно, на що, на нашу думку, нам найбільше потрібно. Значна частина американської військової допомоги піде точно на летальну зброю, оскільки це записано в законодавчому акті, яким видаються від імені Конгресу ці гроші для потреб американської виконавчої влади, тобто Білому дому та Адміністрації. Там говориться, що 2/3 грошей належний піти на поставку летальної зброї", — сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повинен зустрітися з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні 30 серпня. Запрошення було отримано після телефонної розмови двох президентів, яка відбулася 7 червня. Спочатку в Офісі президента України заявляли, що зустріч пройде в липні. Пізніше стало відомо, що американська сторона наполягає на даті 30 серпня.

Радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович раніше розповів, які питання міг би обговорити Зеленський з політиками у Вашингтоні. "Мова зараз зайде про висоту порога безпеки, яку отримає Україна, отримає Польща, Східна Європа як така, щоб Путін не зміг використовувати" Північний потік-2 "як енергетичну зброю", — сказав він.