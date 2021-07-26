Вірастюк про роботу в Раді: за щось катастрофічне голосувати не буду Нардеп зазначив, що в нього є свої "червоні лінії"

21:13, Вчора

Народний депутат України від "Слуги народу" Василь Вірастюк в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" розповів, що не голосуватиме за законопроєкти своєї політсили, якщо буде з ними принципово не згодний.

На запитання, чи буде він голосувати за ініціативи своєї фракції, які не підтримує, Василь Вірастюк відповів:

"Звичайно, якщо буде щось таке катастрофічне, що мені абсолютно не заходить, як журналісти люблять говорити, "червоні лінії", я не голосуватиму".

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Нагадаємо, відомий український стронгмен Василь Вірастюк був обраний до Верховної Ради від партії "Слуга народу" на довиборах в окрузі №87 на Івано-Франківщині.

Голосування відбулося 28 березня. Підрахунок голосів на Прикарпатті супроводжувався скандалами, лунали заяви про фальсифікації та спроби зриву виборів.

22 квітня ЦВК назвала Василя Вірастюка переможцем. Дане рішення оскаржувалося в судах його конкурентом на довиборах Олександром Шевченком.

5 червня Велика палата Верховного суду визнала законним обрання Вірастюка нардепом. 15 червня Василь Вірастюк склав присягу у Раді та врешті став народним депутатом.