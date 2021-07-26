Вірастюк: є партії, до яких я ставлюся дуже обережно Нардеп заявив, що ніколи не став би співпрацювати з певними політсилами

21:48, Вчора

Народний депутат України від "Слуги народу" Василь Вірастюк в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" розповів, що до низки політичних сил ставиться "дуже обережно" і не став би з ними співпрацювати.

На запитання, чи близька йому ідеологія "Слуги народу" або будь-яких інших політсил, Василь Вірастюк відповів:

"Слуга народу" - це політсила президента, і потрібно розуміти, що це команда президента. І це найголовніше. Я не член партії. Звичайно, є політичні сили, до яких я ставлюся дуже обережно, які я б ніколи не розглядав. Не скажу, хто це зараз, але якщо взяти в минулому Партію регіонів, то я в той бік навіть би і не дивився. Ані думками, ані рухами я не з ними".

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Нагадаємо, відомий український стронгмен Василь Вірастюк був обраний до Верховної Ради від партії "Слуга народу" на довиборах в окрузі №87 на Івано-Франківщині.

Голосування відбулося 28 березня. Підрахунок голосів на Прикарпатті супроводжувався скандалами, лунали заяви про фальсифікації та спроби зриву виборів.

22 квітня ЦВК назвала Василя Вірастюка переможцем. Дане рішення оскаржувалося в судах його конкурентом на довиборах Олександром Шевченком.

5 червня Велика палата Верховного суду визнала законним обрання Вірастюка нардепом. 15 червня Василь Вірастюк склав присягу у Раді та врешті став народним депутатом.