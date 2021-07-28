"ТОК-ШОУ №1": гості й теми програми Василя Голованова Відомі політики обговорять з ведучим, що відбувається в країні

14:01, Сьогодні

28 липня в ефірі телеканалу "Україна 24" о 21:00 "ТОК-ШОУ №1" з Василем Головановим. В авторському проєкті Василь Голованов разом з гостями у студії обговорює найактуальніші події в Україні.

Гості "ТОК-ШОУ №1":

Давид Арахамія

Ірина Верещук

Денис Казанський

Зорян Шкіряк

Олеся Бацман

Євгеній Шевченко

Надія Савченко

Олександр Данилюк

Галина Янченко

Юрій Камельчук

Віталій Журавський

Дмитро Лінько

Леонід Ємець

Андрій Іллєнко

Вікторія Гриб

Теми:

- Безпека України під загрозою. Чому за рік перемир'я на Донбасі загинуло майже пів сотні бійців? І чи буде Україна з газом після запуску "Північного потоку-2"?

- Отримав російський - здай український! Чи позбавлять громадянства українців, які отримали російський паспорт? І що буде з жителями окупованих Криму та Донбасу?

Не пропустіть - 28 липня о 21:00 у новому випуску "ТОК-ШОУ №1".