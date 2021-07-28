Резніков представлятиме Україну на засіданнях ТКГ, якщо Кравчук не зможе "Завершиться лікарняний Кравчука - і він продовжить, я сподіваюся, абсолютно так само управляти українською делегацією", - зазначив Рєзніков

16:44, Сьогодні

Українську делегацію в Тристоронній контактній групі очолює Леонід Кравчук. Після лікарняного він продовжить керівництво. Інакше Україну на засіданнях представлятиме Олексій Резніков.

Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» заявив віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

«Екстрене засідання робочої групи ТКГ з питань безпеки на постійній основі відбувається для того, щоб врегульовувати ситуацію порушення режиму тиші та припинення вогню, не потрібно скликати саме Тристоронню контактну групу. Є відпрацьований механізм, цим займаються наші представники в безпековій групі. Що стосується наступного планового засідання ТКГ – це кінець серпня», - зазначив віцепрем’єр.

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Тому що, за його словами, щороку в серпні роз’їжджаються всі представники, зокрема представники ОБСЄ.

«Очолює українську делегацію в ТКГ Леонід Кравчук. І станом на сьогодні поки що він знаходиться на лікарняному, я не буду розкривати питання медичного і приватного характеру. Завершиться його лікарняний – і він продовжить, я маю надію, абсолютно так само керувати українською делегацією. Якщо раптом він не матиме можливість взяти участь у засіданні, я як перший заступник голови української делегації представлятиму Україну під час тих засідань», - заявив Резніков.

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Леонід Кравчук вже місяць знаходиться в реанімації після операції на серці, повідомляє "Українська правда". Стан його здоров'я не покращився після операції, повідомила прессекретарка Кравчука Оксана Сибірцева.

Хвороба глави української делегації в Тристоронній контактній групі, першого президента України Леоніда Кравчука ніяк не вплине на роботу ТКГ. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" розповів член ТКГ, журналіст Сергій Гармаш.

"В цей момент пауза у переговорах до 26 серпня, зараз співробітники ОБСЄ практично всі у відпустках, наші також планували відпустки на цей період. Звісно, що в разі загострення ситуації всі будуть відкликані, і робота продовжиться, з нашого боку як мінімум. Наразі хвороба Леоніда Макаровича ніяк не впливає на графік роботи ТКГ. Сподіваюсь, що до 26-го числа він зможе закінчити реабілітацію і включитися в роботу".