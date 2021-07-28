Перехідний період для Криму і Донбасу: Резніков спрогнозував долю законопроєкту Документ покликаний регулювати державну політику щодо перехідного періоду, зокрема перехідну юстицію

18:21, Сьогодні

Верховна Рада вже цієї осені може ухвалити законопроєкт про перехідний період на Донбасі та в Криму, який регулюватиме питання реінтеграції окупованих територій.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заявив віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"Законопроєкт про перехідний період сьогодні знаходиться на розгляді в уряді. Після того як уряд його затвердить, він офіційно як урядовий буде направлений на розгляд до Ради. А вже далі від Ради, від роботи в комітетах, від наповнення порядку денного залежатиме його проходження. Тому тут я не беру на себе відповідальність прогнозувати рух цього законопроєкту. Я особисто маю надію, що оскільки він є дуже важливий, він буде врегульовувати саме державну політику щодо перехідного періоду, зокрема і питання перехідної юстиції, оскільки це передбачено рішенням РНБО і, відповідно, затверджено указом президента. Він (законопроєкт – ред.) встановлює загальні принципи ООН щодо перехідного періоду – тому він є важливим. І я маю надію, що за осінній період сесійної роботи парламенту в нього є шанс не просто бути розглянутим, а проголосованим результативно", - розповів Резніков.

Читайте також: Резніков про переговори "нормандської четвірки": є один важіль впливу на Росію

Раніше віцепрем'єр Олексій Резніков в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив, що закон про перехідний період повинен, зокрема, унормувати проблему роздачі російського громадянства на окупованих територіях.

"Питання ставлення до другого громадянства, яке набуто під час перебування як заручника, – це предмет окремої розмови, дискусії, які ми, зокрема, хочемо якраз внормувати в законі про перехідний період", - заявив віцепрем'єр.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2020 року Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розробило попередній варіант законопроєкту "Про державну політику перехідного періоду".

Документ, зокрема, передбачає:

- уніфікацію підходів щодо тимчасово окупованих територій (ТОТ) у Донецькій і Луганській областях та в Криму;

- інкорпорацію інших законів та приведення до спільного знаменника всього законодавства України, що стосується ТОТ;

- запровадження елементів перехідного правосуддя;

- формування кадрових резервів державних службовців та поліцейських для роботи на деокупованих територіях;

- створення тимчасових адміністрацій до проведення виборів місцевого самоврядування;

- закріплення соціальних гарантій для мешканців тимчасово окупованих територій.