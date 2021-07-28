У Зеленського висловились про відставку Тарана: можливий радикальний сценарій Президент дав можливість міністру оборони виправити помилки, але від Андрія Тарана чекають результатів

19:10, Сьогодні

Міністр оборони Андрій Таран може бути звільнений зі своєї посади, якщо не продемонструє якісних змін в оборонній сфері.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" розповів народний депутат від "Слуги народу", представник президента України Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський.

"По-перше, тут треба згадати нещодавні відставки заступників міністра оборони. Ці зміни є ланками одного ланцюга, тому що до пана Тарана також є питання. І якщо найближчим часом ми не побачимо синергії, то я не виключаю, що наступним питанням може постати питання міністра оборони, якщо не буде якісних змін у цій сфері. В цьому випадку президент дає можливість виправити якісь допущені помилки й показати результат своєї діяльності. Якщо результату немає, попри вотум довіри, то, звичайно, такі особи мають бути звільнені, щоб більш кваліфіковані менеджери забезпечили виконання завдань функцій держави", - підкреслив "слуга народу".

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На запитання, яким би було голосування, якби питання про відставку міністра оборони внесли в Раду зараз, Веніславський відповів:

"Я б схилявся до радикального сценарію розвитку подій… щодо відставки Тарана".

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Нагадаємо, що чинний міністр оборони Андрій Таран був призначений на посаду 4 березня 2020 року.

13 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, що породило чутки про нові звільнення в уряді.

Журналіст Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що слідом за відставкою Авакова з Кабміну можуть звільнити глав Мін'юсту Дениса Малюську і Міноборони Андрія Тарана.

"На нас чекають ще декілька відставок. У мене була розмова з президентом, я завжди кажу в очі те, що думаю. Я вважаю, що, наприклад, міністр юстиції Денис Малюська - це непорозуміння... Думаю, Тарана теж протягом декількох днів на посаді міністра оборони не буде. Парад з нагоди незалежності України прийматиме інша людина", - заявив журналіст.

Своєю чергою нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що готова очолити Міністерство оборони, якщо їй надійде така пропозиція.