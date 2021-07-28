"Їдь до Лукашенка, якому ти ж**у облизуєш": Шкіряк і Шевченко влаштували перепалку Ексрадник глави МВС пригадав нардепу поїздки в Білорусь до Лукашенка

22:18, Вчора

Позафракційний народний депутат Євген Шевченко та ексрадник глави МВС Зорян Шкіряк в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" влаштували довгу перепалку, яку ніяк не міг припинити ведучий, не допомогло навіть відключення мікрофонів.

Зорян Шкіряк: Запам’ятай раз і назавжди. Я пишаюся своїм шефом (Арсеном Аваковим – ред.) і всім, що ми зробили для країни. На відміну від тебе…

Євген Шевченко: На вулицю люди вийти бояться…

Шкіряк: Система безпеки у нас зараз одна з найкращих в Європі. Розказує він тут… Їдь в Росію, їдь до Лукашенка, якому ти ж**у облизуєш (нардеп Шевченко відомий своїми симпатіями до білоруського режиму - ред.). Їдь туди, чого ти тут сидиш… Ти себе українцем називаєш? Я шаную і поважаю США…

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Шевченко: Що ти там поважаєш?

Шкіряк: В тебе руки в крові, як у Путіна…

Шевченко: народ інший, який прийде до влади, ваш американський націоналізм прибере, і буде проукраїнська влада.

Шкіряк: Ти подивися на себе, чудо в пір’ї.

Шевченко: чуєте, українці, радник міністра, чуєте, який жаргон.

Шкіряк: Жаргон тут ти. А я говорю емоційно, тому що я щирий патріот України. А ви негідник…

Деталі – на відео.

Нагадаємо, в прямому ефірі "Ток-шоу №1" влаштували перепалку нардепи Ірина Верещук та Нестор Шуфрич. Конфлікт виник, коли Шуфрич попросив Верещук "не верещати".