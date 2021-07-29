Путін – хронічний психопат, від нього можна очікувати все що завгодно – Шкіряк "До війни з Росією ми маємо бути готові зараз, завтра, вчора і завжди", - заявив Шкіряк

13:13, Сьогодні

Україна має бути готовою до того, що президент Росії Володимир Путін може розпочати широкомасштабну війну з нашою країною в будь-який момент.

Про це в ефірі програми «Ток-шоу №1» на телеканалі «Україна 24» заявив ексрадник голови МВС Зорян Шкіряк.

«На превеликий жаль, «Північний потік-2», скоріше за все, буде добудований. Ми повинні розуміти, що такі проєкти, в які вкладаються мільярди доларів, треба ламати на старті. Чи піде Путін війною на Україну, коли через нашу ГТС припинять качати газ? Ми повинні завжди бути готові, що Путін піде війною на Україну. Путін уже пішов війною на Україну. Путін вже вбив понад 14 тис. українських громадян, наших воїнів-героїв. Коли ми говоримо про можливість широкомасштабної агресії – сьогодні напевно ніхто не зможе дати стовідсоткову відповідь на це запитання», - заявив ексрадник голови МВС.

«Тому що дуже багато є факторів і чинників, які можуть вплинути на те чи інше рішення кривавого диктатора, тим більше враховуючи те, що це хронічний психопат, від нього можна очікувати все що завгодно в будь-який момент. Тому до війни з Росією ми маємо бути готові навіть зараз і завтра, і вчора, і завжди. Але ризики та загрози після 2024 року, безумовно, підвищуються. В цьому немає жодних сумнівів. Час покаже. Сподіваємося, що візит Зеленського до США пройде результативно, і ми розумітимемо, в якому світі ми живемо і які перспективи нас очікують», - додав Шкіряк.

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Президент Росії Володимир Путін може висадити десант на півдні України або захопити український острів Зміїний і розмістити там ракети.

Таку думку висловив в ефірі програми "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" глава виконкому Національної ради реформ Михайло Саакашвілі, коментуючи можливі сценарії агресії Кремля:

"Те, що зараз відбувається навколо України, мені дуже сильно нагадує те, що відбувалося 2008 року (в Грузії - ред.). Аналогій дуже багато. По-перше, нарощування сил. Впродовж кількох місяців йшло нарощування сил навколо нас, зараз іде нарощування сил навколо України. В окупований Крим перекинули зараз всі десантні групи, які є в Росії, крім далекосхідних. Це не може бути просто військовим маневром, тому що це великі сили, можливості та кошти".