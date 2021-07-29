Пропоную питання відставки Тарана до поїздки Зеленського в США не піднімати - Арахамія Нардеп зазначив, що восени будуть звільнені три міністри

15:40, Сьогодні

Наразі немає ніякої інформації про звільнення міністра оборони Андрія Тарана в вересні або жовтні, проте Верховна Рада має питання до кількох міністрів. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" сказав нардеп, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Думаю, що питання міністра оборони - це питання вертикалі президента, ми узгоджуємо, президент висуває кандидата або навпаки, пропонує його прибрати з посади. Ми як партія президента будемо підтримувати рішення, яке нам пропонуватиме верховний головнокомандувач. Станом на зараз такої немає інформації , що пан Таран піде у вересні або жовтні. Зараз ми готуємося до поїздки в США, думаю, пан Таран там відіграватиме велику і значну роль, тому мені здається, що ЗМІ зараз неправильно поширюють інформацію, навіть якщо вона буде мати якісь обґрунтування і підтвердження восени, зараз це шкодитиме інтересам України. Якщо він сприйматиметься як тимчасовий міністр, не буде сильної дискусії в США. Я пропоную це питання зараз не піднімати, поки ми не побачимо восени якісь документи", - сказав Арахамія.

Нардеп зазначив, що парламент має питання до деяких міністрів, і в Раді чекатимуть на відповідні звіти про їхню діяльність.

"Я думаю, що повноцінний звіт ми повинні вже отримати у вересні, у нас є багато питань до різних міністерств і міністрів. Я вже анонсував, що восени ми як мінімум трьох міністрів будемо позбавляти статусу міністра. Кожен українець розуміє, що несинхронно пливе корабель під назвою "уряд", тому ми будемо робити висновки, дивитися їх звітність і приймати кадрові рішення", - сказав депутат.

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Арахамія не уточнив, що це за міністри, і закликав не поширювати неправдиві чутки.

"Багато чуток. Я вам так скажу, щоб зараз не робити спойлер: багато чуток мають помилкову інформацію, ці чутки люди просто роблять, аналізуючи свої джерела інформації. Є чутки, що мають під собою сенс, а є ті, які повністю спростовуються. Не потрібно країну годувати чутками цілий місяць, восени ви все побачите", - сказав Арахамія.

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Зазначимо, що останнім часом в ЗМІ обговорюється можлива відставка Андрія Тарана з посади міністра оборони і призначення на цю посаду нардепа від "Слуги народу" Ірини Верещук, котра висловила готовність обійняти цей пост і обіцяє підняти зарплати військовим у разі призначення.

Військовий експерт Олег Жданов в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на каналі "Україна 24" заявив, що звільняти Андрія Тарана поки немає підстав.