"Ми не Північна Корея": в "Слузі народу" прокоментували "ядерний шантаж" Арахамії Олександр Корнієнко назвав слова колеги "розумовими вправами"

16:30, Вчора

Слова глави фракції Давида Арахамії про те, що "Україна могла б шантажувати весь світ", якби була ядерною державою, є роздумами на кшталт "альтернативної історії". Таким чином дану заяву в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на каналі "Україна 24" прокоментував нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Він заявив у формі "якби це могло б бути", якби керівники країни не підписали Будапештський меморандум, то ми, мабуть, могли б... Тобто це такі розумові вправи, як могло б бути, альтернативна історія. Я не думаю, що Арахамія мав на увазі, що зараз нам терміново треба робити ядерну бомбу, щоб шантажувати весь світ, як це робить Іран або Північна Корея", - сказав депутат.

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Корнієнко зазначив, що заява зроблена в складний для України період, і не потрібно з цього робити сенсацію.

"Давайте поговоримо про суть цієї заяви. Вона якраз на тлі тих подій, які відбуваються з "Північним потоком-2", тих подій, які взагалі відбуваються в світі. Звичайно, Україні не зашкодять якісь додаткові гарантії і механізми їх втілення - питання безпеки, енергетичні питання безпеки. Тому що ми бачимо, що ситуація певною мірою загострюється. Я думаю, давайте не будемо робити з цього чергову гучну сенсацію", - сказав Корнієнко.

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Нагадаємо, що слова Давида Арахамії в ефірі каналу "Україна 24" викликали бурхливу реакцію в соцмережах. Зокрема, відомий український журналіст Сергій Руденко написав, що Арахамії "треба зашити рота".

Нагадаємо, 5 грудня 1994 року Україна, США, Росія і Велика Британія підписали Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (так званий Будапештський меморандум). Таким чином, Україна набула статусу без’ядерної держави. У зв'язку з агресією Росії на Донбасі і анексією Криму Будапештський меморандум розкритикували деякі українські політики.