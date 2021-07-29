У ТКГ розповіли про план України щодо Донбасу для участі в Нормандській зустрічі Тетяна Іванова зазначила, що "формула Штайнмаєра" на засіданнях ТКГ не обговорювалася

17:59, Вчора

Україна має план деокупації Донбасу, з яким вона може брати участь у переговорах в Нормандському форматі, якщо вони відбудуться. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" розповіла членкиня гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи Тетяна Іванова.

"З попереднього засідання Тристоронньої контактної групи минуло більше тижня, і група збереться не раніше кінця серпня, тому поки що новин ТКГ немає. Однак я не згодна з тим, що Україна не має плану щодо зустрічі в Нормандському форматі, якщо вона відбудеться. Я увійшла до ТКГ 2021 року, а "формула Штайнмаєра" була прийнята 2019 року. Я не пам'ятаю, щоб ця формула обговорювалася на будь-якому засіданні групи. Проте в ТКГ дуже активно обговорювався план України про деокупацію Донбасу. Була спроба розробити спільний документ, він так і не народився, проте такий план у України є. Думаю, що саме з таким планом Україна їхатиме на міжнародну зустріч", - сказала Іванова.

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Також вона зазначила, що як і раніше, ніяких домовленостей про обмін людьми немає.

"Україна вимагає повернення всіх своїх громадян, які там зараз незаконно утримуються, це понад 300 осіб, я не можу зараз сказати про дати, бо немає домовленостей про те, щоб відбувся обмін. Коли такі домовленості будуть, всі будуть проінформовані", - сказала членкиня підгрупи.

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Також Іванова розповіла, що стан здоров'я глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука ніяк не впливає на роботу групи.

Нагадаємо, Леонід Кравчук вже місяць перебуває в реанімації після операції на серці, повідомляє "Українська правда". У разі, якщо Кравчук не зможе очолювати делегацію після лікарняного, Україну на засіданнях представлятиме його заступник Олексій Резніков.

Раніше дипломат, експосол України в США Олег Шамшур заявив, що Нормандський формат вичерпав свої можливості і з часом може "померти своєю смертю". "Час після паризького саміту показав, що навіть ті питання, де нібито про щось домовилися, наприклад, про припинення вогню, обмін полоненими, - не вирішуються. І не вирішуються саме через позицію Росії, яка, як завжди, намагається "грати на гармошці": то зменшуючи тиск, коли їй потрібно, то підвищуючи, але завжди намагаючись утримати стратегічну ініціативу, і, на жаль, їй це вдається", - сказав експосол.