Найгірша ситуація за 30 років — Ляшко про енергетику України Олег Ляшко розкритикував РНБО за бездіяльність у сфері енергетичної безпеки країни

21:23, Вчора

Рада національної безпеки України на найближчому засіданні планує розглянути питання енергетичної безпеки України. Ситуацію з енергетикою прокоментував у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

"РНБО зобов'язаний був розглянути питання ситуації в енергетиці ще півтора роки тому. Коли з ініціативи партії влади внесли зміни в закон, відірвали українську енергетичну систему від об'єднання з європейською енергосистемою і запустили в Україні російську та білоруську електрику. За півтора роки в енергетиці повний колапс, Україна абсолютно не готова до нового опалювального сезону, на складах на станціях менше ніж 1 млн тонн вугілля, при тому, що щоб пройти опалювальний сезон, потрібно мінімум 3 млн тонн вугілля. У нас до опалювального сезону залишилося 4 місяці. Вугільна галузь добита, власного вугілля не вистачає, значить, його потрібно привезти з-за кордону — з Казахстану, Росії чи Америки, — заплатити за це мільярди гривень, а де їх взяти — незрозуміло", — заявив він.

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Ляшко вважає, що дії влади призвели до найгіршої ситуації в енергетиці України за всі роки незалежності.

Абсолютна бездіяльність уряду і Ради національної безпеки привели до колапсу в енергетиці. Сьогодні вона фактично в реанімації, і якщо влада не вживатиме заходів, дорога одна — на кладовище. Тому ми вимагаємо від влади, щоб вони негайно вжили заходів для стабілізації ситуації в енергетиці країни, для забезпечення вугіллям станцій, для стабілізації оплати рахунків в енергетичній сфері, щоб не було цих фантастичних боргів. Сьогодні ситуація в енергетиці України — найгірша за 30 років. Ми хочемо, щоб наступної зими в будинках українців було тепло і світло, щоб не купували російську та білоруську електрику, щоб Україна використовувала українську електрику, українське вугілля, платила гроші українським шахтарям і енергетикам, щоб податки йшли в український бюджет, а не в бюджет Росії. Півтора року вони нічого не робили, в тепер смажений півень клюнув в одне місце, і вони раптом збираються щось там розглядати. Вони не здатні нічого розглянути. Ми вважаємо, що це абсолютно безвідповідально перед Україною. Якщо не вжити заходів, нас чекають або віялові відключення, або відновлення російського і білоруського імпорту, що є злочином перед кожним українцем", — заявив він.

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Нагадаємо, з січня по травень 2021 року Україна імпортувала з Росії та Білорусі 700 млн кВт годин на суму понад 1 млрд грн. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає введення заборони на імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі. Цей закон був прийнятий Верховною Радою у другому читанні та в цілому 15 квітня. 26 травня НКРЕКП погодилася обмежити імпорт, однак всупереч вимогам закону зупинила його тільки на 4 місяці — до 1 жовтня 2021 року.

Раніше лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що наступний опалювальний сезон в Україні під загрозою через імпорт електроенергії з Білорусі та Росії.

Через покупки за кордоном українські виробники електроенергії знижують потужності й, відповідно, менше закуповують вугілля на шахтах. Тому і гірники залишаються без роботи та зарплати, зазначив політик. До опалювального сезону, на думку Ляшка, ситуація може стати критичною.