Буде ще одна хвиля звільнень — військовий експерт про відставки в ЗСУ Олег Жданов розповів, що відбувається в ЗСУ та загрожує відставка міністру оборони

22:56, Вчора

В Україні буде хвиля звільнень у військовій галузі. Таку думку в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" висловив військовий експерт Олег Жданов, коментуючи звільнення начальника Генштабу ЗСУ та командувача ООС.

"Це ще не кінець, буде ще одна хвиля звільнень. І я думаю, що судячи з того, що президент особисто пішов углиб Генерального штабу і позвільняв ключових генералів з команди Хомчака, це говорить про те, що він хоче кардинально поміняти ситуацію в Збройних силах України. По-перше, виконати закон про розподіл повноважень між Генеральним штабом і Міністерством оборони, на шляху виконання якого стояв особисто Хомчак. і в цілому, рух в сторону реформування Збройних сил все-таки почнеться з тими призначеннями, які зробив президент", — сказав він.

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Жданов розповів, чого чекати міністру оборони Андрію Тарану і чи буде він відправлений у відставку.

"Для Тарана я скажу, що все на блюдечку з блакитною облямівкою. Йому дають другий шанс зараз виправити ситуацію і робити свою справу. Суть в тому, що ми розділили, Міністерство оборони — це громадська організація, яка займається забезпеченням Збройних сил. А Збройні сили — це військове, Генеральний штаб — це головний військовий орган управління, його потрібно позбавити функції менеджменту та господарської діяльності. Вони повинні займатися військами. Тому для пана Тарана зараз найкращий період, і якщо він його направить собі на користь і впорається з тими повноваженнями, які зараз будуть передаватися Міністерству оборони, то йому нічого не загрожує в плані звільнення. А якщо ні — то його будуть міняти", — сказав він.

Нагадаємо, 27 липня Зеленський відправив Хомчака у відставку. Коментуючи це звільнення, президент зазначив, що Хомчак "не спрацювався" з Тараном. Новим командувачем ЗСУ став Валерій Залужний. Сам Хомчак переведений на посаду заступника секретаря РНБО, з якої пішов Михайло Коваль.

Останнім часом в ЗМІ обговорюється можлива відставка Андрія Тарана з посади міністра оборони і призначення на цю посаду нардепа від "Слуги народу" Ірини Верещук, котра висловила готовність обійняти цей пост і обіцяє підняти зарплати військовим у разі призначення.