Чауса везуть у НАБУ: деталі від адвоката судді На думку адвоката, екссуддю "легалізували" на території України

16:52, Сьогодні

Екссуддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса, виявленого в одному з сіл Вінницької області, везуть до Києва в Національне антикорупційне бюро України.

Про це повідомив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" його адвокат Юліан Балан.

"Я поспілкувався з його адвокатом з Києва, ми дізналися, що його зараз везуть у НАБУ. Поспілкувався з його дружиною, вона стверджує, що це він, і фотографія, напевно, досить свіжа. Припускаю, що це єдина можливість легалізувати його перебування на території України після того, як його викрали, і той факт, що він зараз з'явився і його взяли в СБУ або НАБУ або інші органи, - напевно, це буде арешт і далі кримінальне провадження у справі, в якій він був оголошений в розшук", - розповів адвокат.

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Раніше екссуддя Микола Чаус, якого в квітні 2021 роки викрали невідомі, був виявлений у Вінницькій області.

Як повідомляє Цензор.нет з посиланням на джерело в правоохоронних органах, у поліцію подзвонив житель села Мазурівка і повідомив, що виявив екссуддю.

Чаус розповів, що був викрадений невідомими особами і підтвердив, що є екссуддею Дніпровського райсуду Києва. В ході перевірки стало відомо, що ця особа перебуває в розшуку НАБУ за ч. 4 ст. 368 КК - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Нагадаємо, у 2016 році детективи НАБУ викрили суддю Миколу Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабара за винесення вироку в інтересах підсудних. Його справа привернула увагу ЗМІ тим, що Чаус заховав отримані гроші у скляну банку і закопав її.

Верховна Рада дала згоду на притягнення судді до кримінальної відповідальності, однак Чаус встиг втекти за кордон. Екссуддю оголосили в розшук, згодом він був затриманий у Молдові за екстрадиційним запитом України.

У квітні 2021 року влада Молдови заявила про викрадення Миколи Чауса, якого готували до екстрадиції в Україну.