Експерт про виїзне засідання РНБО: не бачу користі, тільки піар Василь Вовк розповів, чому вважає виїзні засідання РНБО безглуздими

16:54, Сьогодні

РНБО планує провести виїзне засідання в Донецькій області. Чи потрібно це робити, розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" експерт з держбезпеки Василь Вовк.

"Яким чином виїзні засідання підсилюють позиції регіонів? Як посилюється позиція регіонів після того, як приїхала купа посадових осіб, охоронні заходи застосовуються до кожного, рух перекрито, народ незадоволений, водії та пішоходи незадоволені. Швидко провели засідання, поїхали звідти, оскільки в Києві вирішуються всі питання. Колись були виїзні засідання судів у регіонах з метою профілактики злочинів. Вони проводилися в сільських клубах, районних будинках культури, туди приходили люди, чули й бачили, як судять за злочини — ось це була профілактична робота", — сказав він.

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На думку експерта, у виїзному засіданні РНБО немає сенсу.

"Якщо РНБО виїжджає з метою профілактики злочинів, то я це вітаю, але давайте тоді переглядати функцію РНБО і чи не перетягує вона на себе повноваження інших органів. Я не розумію, в чому суть виїзних засідань — вони закриті, туди не можуть бути допущені ні журналісти, ні місцеві лідери, старости й так далі. А після проведуть брифінг, який покажуть на місцевому телеканалі — ну так це не має значення. Якщо ми говоримо, що в контрабандному контексті, тоді одночасно потрібно проводити засідання у Львові, Одесі, Харкові, на Волині й так далі. Я не бачу від цього користі, тільки піар", — сказав він.

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони України проведе 30 липня виїзне засідання в Донецькій області, повідомляє "Українська правда".

На виїзному засіданні Ради національної безпеки та оборони, яке відбудеться на Донбасі, розглянуть вісім питань, повідомив секретар РНБО Олексій Данилов. "Президент погодив порядок денний. Будуть питання кордону, безпеки в енергетичному секторі. Питання, пов'язані з медициною, з водою. Вісім питань завтра ми будемо розглядати", — сказав він.

Раніше глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що такі засідання підсилюють позиції регіонів.