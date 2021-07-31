Путін і Байден уклали пакт проти України - Ілларіонов Президент України під час візиту до США повинен вплинути на цей пакт, зазначив ексрадник Путіна

11:07, Сьогодні

Президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден уклали "пакт" проти України, з деяких питань їхні погляди повністю збігаються.

Про це в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" розповів ексрадник президента Росії Володимира Путіна Андрій Ілларіонов.

"Співпраця адміністрації США і адміністрації Кремля посилюється і розвивається з багатьох напрямків. Цей напрямок стратегічної стабільності, кібербезпеки, це можливе надання військових баз у Середній Азії для використання американських військ щодо Афганістану", - зазначив він.

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За словами Ілларіонова, "найнебезпечніше для України - це співпраця між Байденом і Путіним щодо України".

"Є кілька напрямків, за якими їхні погляди і позиції збігаються повністю: щодо Мінських угод, ненадання ПДЧ, невключення України в члени НАТО. Тому президенту Зеленському в Вашингтоні буде важливо похитнути той де-факто пакт, який Байден уклав з Путіним. І в того, і в іншого є претензії до сьогоднішньої України, до керівництва, і той, і інший натякають на проблеми з чинними українськими елітами, Путін відкрито закликає до їх заміни, Байден робить це опосередковано. Найважливіше завдання української дипломатії - не допустити реалізації цього пакту таким чином, як був реалізований інший пакт, укладений 23 серпня 1939 року в Москві (пакт Молотова-Ріббентропа - ред.). Такого роду пакти укладають проти слабкого", - заявив ексрадник Путіна.

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Нагадаємо, президенти США й України Джо Байден і Володимир Зеленський поспілкувалися телефоном 7 червня. Під час розмови Байден запросив Зеленського приїхати до Вашингтона.

Згодом у Білому домі повідомили, що Зеленський повинен зустрітися з Байденом у Вашингтоні 30 серпня.

Ексміністр закордонних справ України Костянтин Грищенко в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що Джо Байден не зацікавлений у тому, щоб візит Зеленського відбувся в період, коли засідатиме Конгрес.

"Справа в тому, що президент Зеленський і його команда досить жорстко ставлять питання про підтримку, про гарантії з боку Сполучених Штатів з надання ПДЧ, з протидії "Північному потоку-2". І в цих питаннях є широка підтримка в Конгресі США", - пояснив Грищенко.