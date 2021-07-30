Путін не відмовився від своїх планів: Ілларіонов розповів про загрози для України За словами Ілларіонова, президент РФ "розвинув шалену діяльність"

22:50, Вчора

Президент Росії Володимир Путін посилив тиск на Україну після переговорів у Женеві з президентом США Джо Байденом.

Про це в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" розповів ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов.

"Що стосується загроз. Загрози анітрохи не зменшилися, вони продовжують залишатися високими. А судячи з тих дій, які були здійснені Путіним за останні півтора місяці, починаючи з женевського саміту, відчувається, що він став натхненним, окриленим тим очевидним взаєморозумінням, яке у нього виникло з його співрозмовником щодо того, чи буде цей співрозмовник віддавати накази, які надають підтримку Україні", - сказав ексрадник президента РФ.

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Як зазначив Ілларіонов, Путін "розвинув шалену діяльність, чинить тиск на Україну своїми публічними заявами, зміною законодавства, виступом на конференції з безпеки, зверненням з позовом до ЄСПЛ".

"Це все свідчить про те, що Путін жодним чином не відмовився від своїх намірів, і якоюсь мірою став навіть більш агресивним. В останній статті, яка там багато обговорюється, видно, що Путін неявно натякає, що західний кордон історичної Росії проходить не по річках Західний Буг, Збруч і Дністер, як це було в його статті 2012 року. Тепер кордони, з його точки зору, поширюються на західний кордон України. Але це дає додаткову інформацію для України, що опір цим планам має здійснюватися, не треба втрачати пильності", - підкреслив він.

Раніше голова виконкому Ради реформ Михайло Саакашвілі в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, яке місто стане першою стратегічною ціллю президента РФ Володимира Путіна у разі наступу на Україну.

"Маріуполь - це перша ціль Путіна. Для мене зустріч Байдена з Путіним - це останній реалістичний шанс уникнути в найближчі місяці великомасштабного нападу Росії, зокрема на Маріуполь, Херсон, Одесу", - підкреслив він.

Також Саакашвілі розповів, як під час анексії Криму США переконували Україну не чинити збройний опір Росії.