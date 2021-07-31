У стилі 1939 року: Ілларіонов пояснив, хто надихнув Путіна на статтю про Україну Оточення Путіна досі мислить категоріями радянської епохи, зазначив ексрадник президента РФ

13:32, Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін у статті "Про історичну єдність росіян і українців" скопіював стиль радянського міністра закордонних справ В'ячеслава Молотова. Путін заперечує право України на власний суверенітет так само, як Молотов у 1939 році заперечував це право Польщі.

Про це в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" розповів ексрадник президента Росії Володимира Путіна Андрій Ілларіонов.

"Що стосується жанру, стилю, лексики, це відтворення всього того, що було написано паном Молотовим у 1939 році з 17 вересня по 31 жовтня стосовно Польщі. 17 вересня Молотов випустив так звану дипломатичну ноту, яка була передана послу Польщі, потім він виступив по радіо, і 31 жовтня виступив на сесії Верховної ради", - зазначив ексрадник президента РФ.

Читайте також: Путін і Байден уклали пакт проти України - Ілларіонов

За його словами, ці три документи Молотова і документи Путіна аналогічні.

"Наприклад, відома заява Молотова "Польща - це потворне дітище Версальського договору". У статті Путіна ми читаємо "Україна - це дітище радянської епохи". І таких аналогій там близько двох десятків. Ті, хто писав і допомагав Путіну створювати цей твір, як і раніше мислять у стилістиці 1939 року. Це підхід не до Фінляндії після Другої світової війни, це підхід до Балтійських країн у 1940 році і підхід до Польщі в 1939 році, це спроба встановлення контролю над Україною, спроба ліквідувати українську державність, суверенітет", - підкреслив Ілларіонов.

Читайте також: Путін не відмовився від своїх планів: Ілларіонов розповів про загрози для України

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін опублікував на сайті Кремля статтю "Про історичну єдність росіян і українців". Він назвав Україну і Росію "частинами, по суті, одного історичного і духовного простору". Президент РФ підкреслив, що і росіяни, і українці, і білоруси "є спадкоємцями Київської Русі". Також Путін стверджує, що "справжня суверенність України можлива саме в партнерстві з Росією".

"Західні автори проєкту "анти-Росія" так налаштовують українську політичну систему, щоб змінювалися президенти, депутати, міністри, але була незмінною установка на розділення з Росією, на ворожнечу з нею", - йдеться в статті.

Стаття Путіна викликала великий резонанс, її прокоментували багато політиків, журналістів, лідерів думок - не тільки в Україні, але і в самій Росії.