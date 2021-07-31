Справа Чауса: експерт не виключив, що екссуддя знову зникне Правоохоронні органи не можуть домовитись про підслідність справи

17:06, Вчора

Затриманий СБУ екссуддя Микола Чаус може знову зникнути, оскільки правоохоронні органи конфліктують між собою через його справу.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" доктор філософії в галузі права Володимир Мартиненко.

"У нас на сьогодні є конфлікт між правоохоронними структурами. Це, перш за все, підриває довіру міжнародних партнерів до нашої держави. Я вже мовчу про підрив довіри з боку українських громадян до правоохоронної системи. Вчорашні події (затримання Чауса - ред.) - пряме підтвердження цьому", - заявив він.

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За словами Мартиненка, "потрібно дивитися, за якими кримінальними провадженнями Чаус затримується".

"І тут може мати місце, зокрема, участь СБУ. Вона про це заявила сьогодні на своїх офіційних ресурсах. Також його може затримувати НАБУ, в принципі, будь-хто з правоохоронців, з тієї простої причини, що є рішення суду про екстрадицію і, відповідно, стоїть питання про розшук. І після затримання його зобов'язані доправити до суду, процесуально на це дається 48 годин, щоб обрати запобіжний захід. Поки що 48 годин не минуло, ми чекаємо, коли хтось із правоохоронців, в даному випадку СБУ, доставить його до суду ", - зазначив експерт.

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При цьому Мартиненко вважає, що "в реаліях українського безладу в роботі деяких органів може статися що завгодно".

"Я не виключаю, що може бути знову зникнення Чауса, і взагалі якийсь інший процес. Попередньо ми думаємо, що СБУ доставила його на Володимирську, 33, як про це заявили детективи НАБУ. Але ж підтвердження немає. Його могли залишити на Вінничині , Житомирщині, і вчора спецпідрозділ повертався взагалі без Чауса. Офіційно його на Володимирській немає. Можливий будь-який розвиток ситуації. В мене питання до прокуратури - чому вона не встановлює, хто має займатися цією справою, не встановить законність і підслідність", - підкреслив він.

Раніше екссуддя Микола Чаус, якого в квітні 2021 року викрали невідомі, був виявлений у Вінницькій області.

Як повідомляє Цензор.нет з посиланням на джерело в правоохоронних органах, до поліції подзвонив житель села Мазурівка і повідомив, що виявив екссуддю. Чаус розповів, що був викрадений невідомими особами і підтвердив, що є екссуддею Дніпровського райсуду Києва. В ході перевірки стало відомо, що ця особа перебуває в розшуку НАБУ за ч. 4 ст. 368 КК - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

В результаті Чауса затримали і доправили до Києва.

Нагадаємо, у 2016 році детективи НАБУ викрили суддю Миколу Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабара за винесення вироку в інтересах підсудних. Його справа привернула увагу ЗМІ тим, що Чаус заховав отримані гроші у скляну банку і закопав її.

Верховна Рада дала згоду на притягнення судді до кримінальної відповідальності, однак Чаус встиг втекти за кордон. Екссуддю оголосили в розшук, згодом він був затриманий у Молдові за екстрадиційним запитом України.

У квітні 2021 року влада Молдови заявила про викрадення Миколи Чауса, якого готували до екстрадиції в Україну.