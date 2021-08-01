Відволікає від роботи: "слуга народу" висловилася про чутки щодо відставок у Кабміні Євгенія Кравчук розповіла, чи є в парламенті обговорення відставок міністрів

18:38, Сьогодні

Обговорення можливих відставок у Кабміні заважає його роботі, заявила депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Я б зараз не називала ані відомства, ані прізвища, безвідносно до оцінок колег. Все це відвертає міністрів від нормальної роботи, всі читають якісь новини, хто в якому телеграм-каналі написав яке прізвище, який депутат висловив свою думку. Такі серйозні речі як кадрові зміни потрібно обговорювати, коли є предмет розмови. Ані заяв про відставку, ані натяків про те, що ті чи інші міністри писатимуть заяви, я не бачу. Я навіть не знаю, за чию відставку збирають підписи в парламенті", — сказала вона.

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За словами Кравчук, предметних обговорень конкретних міністрів на цей час немає.

"Загалом, якщо такі процеси відбуваються, ці постанови ні про що юридично не свідчать. Комусь персонально не сподобався якийсь міністр - це не означає, що постанова виноситься на голосування. Винятком був пан Степанов, коли ми дійсно голосували за його відставку без написання заяви за власним бажанням. Зараз предметних розмов я не бачу. Уряд повинен працювати в штатному режимі, а у вересні в нас буде зустріч з президентом, можливо, якісь питання обговоримо. Але зараз нехай працюють і показують результат", - сказала вона.

Нагадаємо, 13 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, пізніше з'явилися чутки про нові звільнення в уряді.

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що слідом за відставкою Авакова з Кабміну можуть звільнити глав Мін'юсту Дениса Малюську і Міноборони Андрія Тарана.

"На нас чекають ще декілька відставок. У мене була розмова з президентом, я завжди кажу в очі те, що думаю. Я вважаю, що, наприклад, міністр юстиції Денис Малюська — це непорозуміння... Думаю, Тарана теж протягом декількох днів на посаді міністра оборони не буде. Парад з нагоди незалежності України прийматиме інша людина", — заявив журналіст.