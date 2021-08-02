Є символічним: Кулеба розповів про участь низки країн у саміті Кримської платформи Дмитро Кулеба розповів, хто братиме участь у саміті та що робиться стосовно "Північного потоку-2"

13:56, Сьогодні

Представники 29 країн приїдуть на саміт Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня. Подробиці розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Коли ми говоримо про Кримську платформу, то ключове значення має кількість і географія країн, які беруть у ній участь. Тому що незалежно від персони, яка бере участь, головне, що держава демонструє своє ставлення і бере на себе певні зобов'язання. Ми трохи пізніше відкриємо детальний список, хто представляє яку країну. Зараз можу сказати, що від Великої Британії буде міністр оборони, що само собою є символічним і чітко вказує на проблему безпеки, створену російською окупацією Криму", — сказав він.

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Також Кулеба розповів, яка робота ведеться щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

"Північний потік-2" в першу чергу є викликом для безпеки Центральної Європи й, зокрема, України. Ми завжди виступали за те, щоб можливий запуск "Північного потоку-2" був прив'язаний до деокупації наших територій, до гарантування нашої енергетичної безпеки. Але безумовним є те, що Росія намагатиметься використовувати "Північний потік-2" як політичну та економічну зброю. Ми працюємо з нашими союзниками над тим, щоб не допустити цього", — сказав він.

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Нагадаємо, про Кримську платформу оголосив президент України Володимир Зеленський у вересні 2020 року під час свого виступу на сесії Генасамблеї ООН. Мета Кримської платформи - обговорення шляхів деокупації Криму.

Планується, що вона функціонуватиме на чотирьох рівнях: за участю глав держав, міністрів закордонних справ, парламентів і експертних кіл з різних країн. Перший саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня, напередодні 30-ї річниці незалежності України.

Додамо, Росія будує газопровід "Північний потік-2" в обхід України, що може викликати падіння транзиту газу через українську ГТС.